En 10 años, los hogares en arriendo en Medellín crecieron del 36% al 45%, revela estudio

Medellín

La Pontificia Universidad Javeriana adelantó un estudio sobre el costo de los arrendamientos, el número de unidades disponibles y el comportamiento de propietarios y arrendatarios en la capital antioqueña.

Según los análisis que se realizaron, hay en el presente menos construcción y más hogares; por ello, hay un incremento significativo en el valor de los arriendos en la ciudad.

En el estudio, en el que analizaron los principales factores que hacen que los precios superen el promedio nacional, se evidenció que Medellín y el área metropolitana han dejado de ser predominantemente territorios de propietarios.

¿Cómo ha cambiado el comportamiento en los últimos años?

Entre los años 2015 y 2024 se observa un cambio significativo de los hogares que viven en una construcción propia al pasar del 60 por ciento al 47 por ciento.

También, en las cifras se evidencia que los hogares que viven en arriendo pasaron del 36 al 45 por ciento.

¿Cómo es el comportamiento por zonas de la ciudad?

Esta investigación presentó amplias diferencias en la ciudad, debido a que en comunas y barrios como La Candelaria en la zona céntrica, Manrique, Villa Hermosa y Guayabal, cerca de la mitad de los hogares vive en arriendo, mientras que en El Poblado y Laureles los porcentajes son menores, pero con cánones mucho más altos.

Desaceleración en construcción de vivienda

Este estudio indica que hay una desaceleración en la construcción de vivienda en la década entre los años 2015 y 2024, debido al número de licencias por cada 100 mil habitantes que pasaron de 121 en 2015 a 64 en 2024 en Medellín, con una reducción cercana al 47 por ciento.

Para el área metropolitana en el Valle de Aburrá, ese número de licencias pasó de 144 a 65 por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción del 55 por ciento.

Otros aspectos que impactan las cifras

Como parte de la investigación, se determinó que hay otros elementos que incrementan la brecha entre el número de hogares y la capacidad de producción de vivienda nueva.

Las limitaciones de espacio para construir son otro de los elementos que analizó el estudio, debido a las características de la geografía del valle de Aburrá, en el que se ubica la ciudad y los municipios cercanos.

También hay regulación de zonas de alto riesgo no mitigable y la limitada disponibilidad de suelo urbanizable.

Estos elementos restringen la expansión del desarrollo inmobiliario, lo que reduce la posibilidad de ampliar rápidamente la oferta de vivienda.

Ángela María Fonseca, profesora asociada del Departamento de Economía, Pontificia Universidad Javeriana y directora de posgrados de esta facultad, explicó que “en conjunto, estos factores muestran que la oferta de vivienda es rígida y no está respondiendo del todo a lo que demandan los hogares, ya que se ofrecen viviendas de mayor tamaño a lo que necesitan ellos, y en las zonas periféricas, donde hay viviendas más asequibles, hace falta mayor conectividad y acceso a servicios”.

Cambio en composición de hogares

La reducción de miembros de la familia es otro de los elementos que se analiza en este estudio.

Mientras en 2015 el número promedio de personas por hogar superaba ligeramente las cuatro personas, en 2024 esta cifra se redujo a cerca de tres y media en promedio.

La reducción del tamaño de los hogares se presenta en toda la ciudad, generando una mayor presión sobre la oferta de vivienda existente.

Precios elevados

Como parte del análisis, también se logró evidenciar que hay un aumento en los precios de la vivienda, tanto nueva como usada, que está superando el crecimiento de los ingresos de los hogares durante los últimos años.

Una de las principales conclusiones es que el arriendo se ha consolidado como una forma permanente de acceso a la vivienda para una parte creciente de la población urbana.