Medellín vive el Mundial de Fútbol con actividades para todas las edades

Medellín

La pasión por la Copa Mundial ya se siente con fuerza en las calles de Medellín. A través de una serie de iniciativas incluyentes que combinan el fervor futbolístico con la convivencia ciudadana, la Administración Distrital ha transformado las canchas locales en epicentros de fiesta, deporte e integración comunitaria para niños, jóvenes y personas mayores.

El puntapié inicial se dio con Futvalores, un colorido torneo de fútbol con pelota de trapo que forma parte de la estrategia Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos. La mítica e inaugurada cancha del Doce de Octubre fue el escenario de apertura de este certamen, el cual busca promover valores como el respeto y el trabajo en equipo tanto dentro como fuera de la cancha. Esta propuesta tiene un impacto masivo, con presencia en cerca de 600 puntos de la ciudad y una convocatoria que supera los 19.000 participantes.

Por su parte, las Escuelas Populares del Deporte ya vibran con las fases eliminatorias del Mundialito Alcaldía de Medellín 2026. Este torneo reúne a más de 9.000 inscritos entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Tras intensas jornadas de competencia en todas las comunas, solo los mejores 720 menores y 720 adultos lograrán clasificar a la gran final para representar con orgullo a sus respectivos equipos en las etapas definitivas del certamen.

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Los adultos mayores también tienen su propio espacio de protagonismo gracias al Mundial de Fútbol Caminando, una iniciativa impulsada por el programa Canas al Aire. En esta modalidad recreativa, 16 equipos que representan a diferentes países del mundo se darán cita para demostrar que la edad no es un límite para la actividad física. El torneo está diseñado especialmente para fortalecer la salud, la integración comunitaria y los lazos de amistad entre los representantes de las distintas comunas.

Con este despliegue de actividades que adaptan el fútbol a formatos accesibles y diversos, la Alcaldía de Medellín y el INDER reafirman su apuesta por el deporte como una herramienta de transformación social. Así, mientras las grandes selecciones compiten en los estadios globales, los barrios de la capital antioqueña demuestran que el verdadero espíritu del Mundial se vive en la calle, de manera incluyente y en familia.