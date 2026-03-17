Buscan a 9 reclusos que se fugaron del centro penitenciario de Titiribí, Antioquia

Medellín, Antioquia

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para ubicar a nueve internos que se fugaron del Centro Penitenciario de Titiribí, en el Suroeste de Antioquia, una infraestructura que fue inaugurada hace aproximadamente un año.

Tras la fuga, la Fuerza Pública activó un operativo de cierre de vías y control en corredores estratégicos del Suroeste antioqueño, ante la posibilidad de que los prófugos intenten movilizarse hacia el Valle de Aburrá o zonas rurales de municipios como Venecia y Amagá.

Según información conocida por las autoridades, la evasión habría ocurrido durante la madrugada, en circunstancias que aún son materia de investigación y que podrían estar relacionadas con fallas en los sistemas de vigilancia del penal.

Identificados los nueve prófugos

Las autoridades identificaron a los nueve hombres que escaparon del centro penitenciario. Entre ellos se encuentran alias “El Zarco”, condenado por hurto calificado y porte de armas; “Chatarra”, vinculado a estructuras de microtráfico en el Suroeste; “Pipe”, procesado por extorsión agravada; “El Negro”, detenido por tráfico de estupefacientes; “Muelas”, implicado en delitos de lesiones personales y hurto; “Ratón”, reincidente en delitos contra el patrimonio económico; “Beto”, investigado por presuntos nexos con bandas locales; “Gurre”, condenado por concierto para delinquir; y “El Flaco”, quien había sido capturado recientemente en operativos realizados en la zona urbana de Titiribí.

Operativo de búsqueda en el Suroeste

Tras conocerse la fuga, las autoridades implementaron un “plan candado” en la región, con controles en las vías que conectan a Titiribí con Amagá, Venecia y La Pintada.

Durante las operaciones se han realizado revisiones a buses de servicio público y vehículos particulares, mientras continúa el despliegue de uniformados en la zona.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no intentar interceptar a los fugitivos y reportar cualquier información que permita ubicarlos a través de la línea de emergencia 123.

Investigación por fallas en el penal

La fuga también abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del centro penitenciario, una infraestructura que tuvo una inversión cercana a $100 millones de pesos y que había sido presentada como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en el Suroeste antioqueño.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer cómo se produjo la evasión y si existieron fallas en los protocolos de custodia o en los sistemas de vigilancia del establecimiento.