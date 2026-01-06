¿Cuánto costará construir en 2026? Camacol alerta que presión laboral podría fijar alzas del 15%

El reciente incremento del salario mínimo en Colombia, decretado por el gobierno del presidente Petro a finales de 2025, ha generado una ola de preocupación y análisis en el sector de la construcción y la vivienda. Con un aumento del 23.7%, esta medida, sumada a la negociación de TES con tasas superiores al 11%, proyecta un panorama complejo para la industria y para los colombianos que aspiran a adquirir vivienda.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio Guillermo Herrera, presidente de Camacol profundizó en las implicaciones de estas decisiones gubernamentales.

“Un incremento desbordado”

La primera reacción de Camacol ante el aumento del salario fue de sorpresa y preocupación. Herrera calificó el incremento como “tan alto, tan desbordado”, señalando que crea una brecha significativa entre los factores que tradicionalmente marcan el avance de los salarios en una economía: la inflación y la productividad.

Noticia en desarrollo