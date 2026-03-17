En medio del paro minero, un hombre resultó lesionado al manipular pólvora

Caucasia, Antioquia

La Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba informó que una persona resultó lesionada por la manipulación de pólvora al finalizar la primera jornada de movilización del paro minero en Caucasia, Antioquia.

En un comunicado emitido la noche del 16 de marzo, la organización indicó que el incidente ocurrió en el sector donde previamente se había realizado la concentración, una vez concluidas las actividades programadas dentro de la jornada de protesta.

Según la Mesa Minera, la organización no tenía conocimiento previo de la manipulación de pólvora, y el hecho se registró después de terminadas las actividades convocadas durante la movilización.

La organización también recordó que en la convocatoria a la protesta se había prohibido expresamente el uso y manipulación de pólvora, en cumplimiento del decreto expedido por la Alcaldía de Caucasia y como parte de las medidas adoptadas para garantizar que la movilización se desarrollara de manera pacífica y segura.

El gremio minero reiteró que el paro y las concentraciones programadas se mantienen bajo un enfoque de movilización pacífica y organizada, mientras continúa el cese indefinido de actividades mineras anunciado por el sector.