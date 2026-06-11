Con tecnología satelital, en Medellín detectan construcciones irregulares en el cerro Pan de Azucar

Medellín

La Alcaldía de Medellín identificó seis construcciones irregulares que invaden una franja de protección ambiental en el cerro Pan de Azúcar. Las estructuras, tres de las cuales ya funcionan como viviendas y otras tres están en fase de obra, se levantaron a menos de 30 metros de la quebrada La Loquita, un área restringida para proteger el recurso hídrico. Además del impacto ambiental, las edificaciones se encuentran en una zona de alta amenaza por movimiento en masa, lo que representa un peligro inminente para la vida de sus habitantes y la estabilidad del terreno.

La gravedad del hallazgo aumenta debido a que la invasión se localiza en un territorio protegido por la Nación, reconocido como Bien de Interés Cultural y Zona Arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas. Ante esta situación, la Secretaría de Gestión y Control Territorial preparó seis informes técnicos detallados que se remitirán a las autoridades competentes. Con esto se busca iniciar los procesos administrativos y sancionatorios necesarios para frenar la degradación de este pulmón verde de la ciudad.

Más información Más de 70 mil asistentes espera Colombiamoda 2026 entre el 25 y 31 de julio

Para detectar estas anomalías, la Administración Distrital reforzó su capacidad de vigilancia mediante software especializado y el monitoreo satelital diario de Planet Labs. Esta tecnología de punta permite identificar variaciones en el suelo de manera inmediata. Gracias a estas herramientas digitales y a las inspecciones en terreno, desde 2025 se han logrado recuperar 849 metros cuadrados de espacio público y se han realizado 114 recorridos de control en el cerro Pan de Azúcar para blindar estos ecosistemas estratégicos.