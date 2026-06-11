Gran Adoptatón Mundialista en Medellín busca darle hogar a perros y gatos rescatados de la ciudad

Medellín

Este domingo 14 de junio, coincidiendo con la celebración del Día del Padre, Medellín se vestirá de fiesta y solidaridad con la Gran Adoptatón Mundialista. El evento se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. en el Parque de Banderas y los corredores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Durante la jornada, el Centro de Bienestar Animal La Perla presentará a 80 perros y gatos rescatados de situaciones de maltrato y abandono, quienes buscarán una segunda oportunidad para integrar un verdadero hogar.

Aprovechando la fiebre del fútbol, la actividad tendrá una dinámica completamente interactiva donde cada adopción exitosa se celebrará y contabilizará como un gol en un arco simbólico. Además, en las plataformas digitales de La Perla ya se encuentra disponible el álbum “Perlini”, una iniciativa que reúne fotografías e historias de los animales usando nombres inspirados en reconocidos futbolistas.

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Para los ciudadanos que deseen sumarse a la causa pero no puedan asistir de forma presencial, la Alcaldía habilitó canales virtuales a través de la cuenta de Instagram @laperlamed y el sitio web sabuesos.com.co.

Esta movilización busca mitigar la alta ocupación que afronta el centro asistencial, el cual tiene actualmente bajo su cuidado a 2.423 animales, de los cuales 1.838 están listos para ser adoptados.

Las autoridades distritales invitan a los asistentes a portar la camiseta de su equipo favorito y a conformar el mejor equipo posible al adoptar de manera responsable.