Habría sido asesinado conductor secuestrado por el Clan del Golfo en Segovia, Antioquia

Remedios- Antioquia

Caracol Radio ha recibido información que indica que el Clan del Golfo habría asesinado al conductor secuestrado en Segovia con otras tres personas. Aunque el cuerpo fue encontrado sin documentos y estaba como N.N., las fuentes aseguran que se trata de esta persona.

Según las fuentes, el cuerpo sin vida de quien sería Iván Dario Jiménez, de 57 años, fue hallado cerca de la vía 4G entre el peaje del corregimiento de Santa Isabel y la cabecera municipal de Remedios. El cadáver fue recogido inicialmente por una funeraria y trasladado a la población de Segovia, donde la familia ya lo habría reconocido.

Por ahora, las autoridades están realizando la inspección técnica al cadáver para confirmar con certeza que se trata realmente del señor Jiménez. Se especula que cuando fue hallado muerto llevaba varias horas sin vida. Tiene heridas de arma de fuego.

Recordemos que esta persona, conductor de oficio, fue interceptada por el Clan del Golfo en el sector de El Diamante cuando se dirigía hacia Mina Nueva el pasado 9 de junio. En ese momento, cuatro personas fueron retenidas por los ilegales y se los llevaron con rumbo desconocido. Sin embargo, a las 11 de la noche del 10 de junio fueron liberados dos hombres: Abel Andrés Acevedo Patiño, quien es operario de retroexcavadora en la vereda Cañaveral, Chicamoqué. Del otro no se tiene información de su identidad por el momento. El cuarto se habría logrado fugar.