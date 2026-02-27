Comienza en Medellín la versión número 25 de Expoinmobiliaria de Camacol Antioquia

Medellín

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Antioquia, abre hoy las puertas a su versión número 25 de Expoinmobiliaria en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.

En total se ofertarán allí 518 proyectos inmobiliarios, de los cuales 431 son residenciales y 87 desarrollos no son residenciales. Del total de la oferta hay 239 proyectos con criterios de construcción sostenible.

En este recinto ferial se encontrará una amplia oferta de casas, apartamentos, lotes, locales comerciales, consultorios, suites, oficinas y oportunidades de inversión.

¿En qué zonas están ubicados?

Según explicó Camacol, el mayor número de proyectos residenciales está en el Sur del Valle de Aburrá, donde hay 101, más otros 15 no residenciales.

Le sigue en su orden el Oriente cercano con 86 proyectos residenciales, Norte del Valle de Aburrá con 85, Medellín con 82 y el Occidente cercano con dos proyectos.

No solo es venta de proyectos

Allí, en Expoinmobiliaria también hay asesorías para quienes buscan crédito hipotecario, subsidios, servicios complementarios y más de 20 charlas prácticas sobre financiación, ahorro, cesantías y todo lo necesario para adquirir un inmueble nuevo.

En la feria también participarán 5 entidades financieras, 2 cajas de compensación familiar, 8 expositores de publicaciones y servicios complementarios y 2 entidades gubernamentales.

Se espera el repunte

Luego de tres años que no fueron tan positivos, con caídas importantes en sus ventas y proyectos, durante el año 2025 se registró un crecimiento del 31.7 por ciento, lo que equivale a 23 mil 762 unidades de vivienda nuevas vendidas frente al año 2024.

Los meses del 2025 en los cuales se superaron las 2 mil 600 unidades vendidas corresponden a marzo y agosto, en los que se llevaron a cabo las ferias Expoinmobiliaria 2025 y Salón del Inmueble.

Para Camacol Antioquia, esta feria reunirá el mayor número de proyectos exhibidos en la historia de la feria, “una señal clara del dinamismo del mercado y de la recuperación progresiva de la actividad edificadora”.

Para esta entidad, Antioquia sigue marcando la pauta para el mercado de la vivienda, y demuestra un crecimiento del 12,4 por ciento en ventas. De esta manera se consolida como una de las regiones con mayor dinamismo y capacidad.

Este sector generó más de 490 mil empleos directos e indirectos en Antioquia.

Para Eduardo Loaiza, gerente de Camacol en Antioquia, “muchas empresas hacen el lanzamiento de sus proyectos en la feria, que son los precios más bajos” Esta es la mayor oportunidad para ganar valorización de la inversión”.

Subsidios y beneficios

Desde la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron que continuarán con el apoyo a diversas estrategias como los programas de apoyo a la demanda liderados por la Empresa de Vivienda de Antioquia, desde la Gobernación y desde el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED, desde la Alcaldía de Medellín.

No solo es vivienda

Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, concluyó que “el sector de la construcción no solo edifica vivienda, construye empleo, tejido empresarial, ciudad y región. Espacios como esta feria fortalecen el relacionamiento entre actores públicos y privados, impulsan la articulación institucional y permiten que los subsidios regionales se conviertan en soluciones efectivas para los hogares, así como un excelente espacio para la toma de decisiones de compra o inversión de vivienda y otras edificaciones”.