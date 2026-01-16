Vivienda VIS: Camacol le responde a Petro que control de precios no protege a compradores

En medio de la polémica por el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), los constructores le respondieron al presidente Gustavo Petro que imponer “control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario”.

Y es que recordemos que el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda establece que el tope de la vivienda VIS se establezca en pesos y no es salarios mínimos, como ocurre hoy, cuyo tope es de 135 salarios mínimos y en ciudades como Bogotá y Medellín de 150 salarios mínimos.

Para el gremio de las constructoras, esto es imponer control de precios pues obligan a fijar el precio en pesos desde la separación y prohíben cualquier ajuste hasta la escrituración.

“Es control de precios, aunque se le intente dar otro nombre”, enfatizó.

Además, Camacol le respondió al mandatario quien señaló que “el que bajemos el techo del precio de la vivienda en salarios vitales, a 135 que implica realmente es un incremento en pesos por encima del índice de inflación de la vivienda que fue del 3%”.

El gremio afirmó que con esto el Gobierno “busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo”.

Asimismo, enfatizó que “nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo ya vendido. El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada”.

Incluso, afirmó que decir que vender en salarios mínimos es ilegal es falso. “La ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en SMLMV están definidos en su propio Plan Nacional de Desarrollo. Tope no es igual a precio. Prueba de ello es que más del 60% de la VIS se vende por debajo del tope”, explicó el gremio.

Otro de los argumentos del Gobierno es que el costo laboral solo aporta un 20–25%, por lo que Camacol dijo que eso no es marginal.

“El aumento del SMLMV impacta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. En conjunto, estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían subir entre 10% y 15%, no 3%”, explicó.

El gremio remató señalando que bajo este Gobierno, el precio máximo de la VIS aumentó 76%, casi tres veces más que en gobiernos anteriores.