Abren inscripciones en Medellín para programa de apoyo a proyectos de vida de madres adolescentes

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en alianza con la Fundación Juanfe, abrió una nueva convocatoria dirigida a madres adolescentes de entre 14 y 17 años que vivan su primera maternidad. Este programa de atención integral, diseñado especialmente para jóvenes de estratos 1 y 2, busca brindarles herramientas psicosociales y formativas para que continúen con sus estudios, fortalezcan su autonomía y puedan construir un proyecto de vida sólido mientras afrontan los desafíos de la adultez.

La iniciativa, que ya ha transformado la realidad de más de 190 madres en la ciudad, ofrece dos modalidades que se adaptan a la edad y el nivel educativo de cada participante. El plan incluye acompañamiento para la permanencia escolar y el acceso a carreras técnicas laborales en áreas como asistencia administrativa y comercial, gracias a una alianza con el Cesde. Además, las jóvenes reciben capacitación complementaria en inglés, competencias digitales, liderazgo, derechos sexuales y planificación familiar.

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Para mitigar la deserción, la estrategia cubre costos de transporte y alimentación durante toda la formación. Asimismo, el programa gestiona cupos de cuidado para sus hijos en Centros de Desarrollo Infantil y la modalidad Buen Comienzo, asegurando la protección de los niños mientras sus madres asisten a clases. Las inscripciones se encuentran habilitadas a través de la línea telefónica 314 708 8674 o mediante el formulario digital dispuesto por la Fundación Juanfe en sus redes sociales.