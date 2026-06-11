Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 jun 2026 Actualizado 19:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Familia y amigos del conductor que sigue retenido, claman por ayuda para que sea liberado

Iván Darío Jiménez Sánchez, de 57 años, es un hombre que durante varios años ha sido conductor en la misma zona donde fue retenido con las otras tres personas, de las cuales dos están libres.

Iván Darío Jiménez Sánchez, secuestrado por el Clan el Golfo en Segovia- foto cortesía

Iván Darío Jiménez Sánchez, secuestrado por el Clan el Golfo en Segovia- foto cortesía

Iván Darío Jiménez Sánchez, secuestrado por el Clan el Golfo en Segovia- foto cortesía
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Segovia- Antioquia

Con la confirmación de la noticia de que dos de los cuatro hombres secuestrados por el Clan del Golfo en Segovia ya fueron liberados en límites con Remedios, crece la incertidumbre de la familia de Iván Darío Jiménez Sánchez, de 57 años, quien aún permanece retenido, ya que la cuarta persona se habría fugado de sus captores.

La familia y allegados del señor Jiménez solicitan al grupo armado ilegal dejarlo en libertad sano y salvo lo más pronto posible, ya que, según ellos, se dedica al oficio de conductor desde hace varios años y no hace parte ni es colaborador de ninguna estructura que delinque en ese territorio del nordeste, por lo que insisten en que no habría motivos para tenerlo privado de su libertad.

Por todo esto solicitan a los captores que le respeten la vida: “Sus hijos, su esposa, sus hermanos, pedimos que nos ayuden a encontrarlo o nos den alguna información sobre su paradero. Este es un momento de sinsabor y angustia para su familia. Acá te estamos esperando abrazando la fe de que regreses con vida”, dice el mensaje que envía la angustiada familia.

¿Quién es Iván Jiménez?

Según la información que allegados al conductor le han enviado a Caracol Radio, este hombre de 57 años ha trabajado conduciendo vehículos de carga y pasajeros desde hace varios años; en estos últimos, en el mismo territorio donde presta el servicio como puerta a puerta. Por este antecedente es que le parece extraño a la familia que lo tengan secuestrado. El señor Jiménez tiene 4 hijos y dos hijastros, además de dos nietos.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir