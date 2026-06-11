Familia y amigos del conductor que sigue retenido, claman por ayuda para que sea liberado

Segovia- Antioquia

Con la confirmación de la noticia de que dos de los cuatro hombres secuestrados por el Clan del Golfo en Segovia ya fueron liberados en límites con Remedios , crece la incertidumbre de la familia de Iván Darío Jiménez Sánchez, de 57 años, quien aún permanece retenido, ya que la cuarta persona se habría fugado de sus captores.

La familia y allegados del señor Jiménez solicitan al grupo armado ilegal dejarlo en libertad sano y salvo lo más pronto posible, ya que, según ellos, se dedica al oficio de conductor desde hace varios años y no hace parte ni es colaborador de ninguna estructura que delinque en ese territorio del nordeste, por lo que insisten en que no habría motivos para tenerlo privado de su libertad.

Por todo esto solicitan a los captores que le respeten la vida: “Sus hijos, su esposa, sus hermanos, pedimos que nos ayuden a encontrarlo o nos den alguna información sobre su paradero. Este es un momento de sinsabor y angustia para su familia. Acá te estamos esperando abrazando la fe de que regreses con vida”, dice el mensaje que envía la angustiada familia.

¿Quién es Iván Jiménez?

Según la información que allegados al conductor le han enviado a Caracol Radio, este hombre de 57 años ha trabajado conduciendo vehículos de carga y pasajeros desde hace varios años; en estos últimos, en el mismo territorio donde presta el servicio como puerta a puerta. Por este antecedente es que le parece extraño a la familia que lo tengan secuestrado. El señor Jiménez tiene 4 hijos y dos hijastros, además de dos nietos.