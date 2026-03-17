Itagüí levanta definitivamente el pico y placa en la autopista Sur

Autopista Sur con La Aguacatala en Medellín / Alcaldía ( Cortesía )

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Itagüí levantó de manera definitiva el pico y placa en el tramo de la autopista Sur que atraviesa el municipio, una decisión que fue oficializada mediante el Decreto Municipal 195 del 13 de marzo de 2026, firmado por el alcalde Diego Torres.

La medida, que durante los últimos dos meses funcionó como prueba piloto, se convierte ahora en una decisión permanente con el objetivo de facilitar la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del país.

De acuerdo con la administración municipal, por este tramo de la autopista Sur transitan cerca de 200.000 vehículos diariamente, lo que la convierte en una vía clave para la movilidad regional.

Un corredor logístico clave para el país

La decisión se fundamenta en la naturaleza de la autopista Sur como eje logístico que conecta el Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño y el centro del país, permitiendo el tránsito de transporte de carga y pasajeros.

Según la Alcaldía de Itagüí, eliminar la restricción en este corredor busca evitar embotellamientos en los accesos y salidas de los municipios del sur del área metropolitana, especialmente en horas de alta demanda vehicular.

“Debemos entender que las dinámicas cambian y nuestra prioridad es la movilidad de los habitantes de Itagüí y del sur del Valle de Aburrá. Con este decreto levantamos definitivamente la restricción en la autopista Sur”, afirmó el alcalde Diego Torres.

El mandatario agregó que, aunque se levanta la medida en este tramo, la Secretaría de Movilidad continuará realizando estudios técnicos y acciones de control para garantizar la seguridad vial.

“La Secretaría de Movilidad continuará con estudios y acciones técnicas para garantizar la seguridad vial y asegurar que los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más con sus familias”, añadió el alcalde.

Pico y placa continúa en otras vías

La administración municipal aclaró que el levantamiento del pico y placa solo aplica para el tramo de la autopista Sur en jurisdicción de Itagüí, por lo que la medida sigue vigente en el resto de vías del municipio y en los demás corredores del Valle de Aburrá donde se aplica la restricción metropolitana.