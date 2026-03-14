Dayro Moreno le saca impresionante ventaja a Falcao: tabla de goleadores históricos de Colombia

Once Caldas avanza con paso firme en la Liga Colombiana. El cuadro comandado por Hernán Darío Herrera sumó su cuarta victoria consecutiva y es uno de los líderes del campeonato local.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DE LA LIGA COLOMBIANA

Una de las grandes figuras del cuadro albo es Dayro Moreno, quien viene de anotar el gol que sentenció la victoria 4-2 de su equipo sobre Deportivo Pasto. El nacido en Chicoral es el máximo anotador de la Liga con ocho tantos, registro que complementa como goleador histórico del Once, de la Liga Colombiana y en general como futbolista colombiano.

Precisamente sobre este último ítem, Dayro cada vez le saca más diferencias a Radamel Falcao García como el deportista nacional con más goles marcados en toda la historia. La distancia entre uno y otro ya es de 24 tantos. Una absoluta barbaridad.

Incluso, Moreno Galindo suma cinco anotaciones en sus últimas cuatro apariciones, mientras que el Tigre completará este sábado 14 de marzo su cuarto partido liguero sin jugar por problemas musculares (en lo corrido del 2026 suma una sola celebración).

Más abajo en el listado se encuentran los retirados Víctor Hugo Aristizábal (346) y Juan Pablo Ángel (291), mientras que el otro jugador que actualmente se encuentra activo es Carlos Bacca (345).

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Así va la tabla de goleadores históricos colombianos

Pos. Jugador Goles Estado 1 Dayro Moreno 381 Vigente 2 Radamel Falcao 357 Vigente 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 345 Vigente 5 Juan Pablo Ángel 291 Retirado

Dayro volverá a la acción el próximo martes 17 de marzo, cuando Once Caldas visite al Atlético Bucaramanga en la fecha 12 de la Liga Colombiana. Ese mismo día se espera del regreso a las canchas de Falcao, durante el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional en El Campín. Finalmente, Bacca tendrá actividad este domingo en el duelo Junior vs Fortaleza o quedará todo para el próximo 19 de marzo en el compromiso Medellín vs Junior.

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