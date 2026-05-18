Envigado vence al Quindío y es primer finalista del Ascenso en Colombia: repase tabla de posiciones / @EnvigadoFC

¡Envigado es el primer finalista del Torneo de Ascenso en Colombia! En la tarde de este lunes 18 de mayo, el equipo antioqueño se impuso por la mínima diferencia (1-0) sobre Deportes Quindío y con ello terminó como líder del Grupo A con 11 puntos.

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Curiosamente, el elenco quindiano llegaba como amplio favorito a este compromiso, teniendo en cuenta que el empate en el Polideportivo Sur le bastaba para clasificarse. La misión le salió bien en la primera parte, esencialmente gracias a su solidez defensiva.

Ahora bien, la apertura del marcador se reservó para el complemento. Transcurridos 63 minutos, Stiwart Acuña se proyetó por sector derecho, recortó hacia adentro y con un soberbio zurdazo clavó el balón en el ángulo. Nada pudo hacer el guardameta visitante.

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Envigado dio entonces su primer paso rumbo al regreso a primera división, recordando que perdió la categoría en el cierre del año anterior. Es finalista y espera rival, que será Real Cartagena o Unión Magdalena.

Tabla de posiciones del Ascenso en Colombia

Pos. Equipo PJ Puntos 1. Envigado FC 6 11 2. Deportes Quindío 6 10 3. Internacional de Palmira 5 6 4. Tigres 5 3

***Internacional de Palmira y Tigres se pondrán al día se pondrán al día a segunda hora en el Estadio Francisco Rivera Escobar.

El segundo finalista será el ganador del Grupo B, lugar que se pelean Real Cartagena (líder de su zona y recibe al Barranquilla FC) o el Unión Magdalena (tiene el punto invisible y recibe al Bogotá FC).

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