Fabián Bustos sobre la ausencia Falcao en Millonarios: ¿Qué lesión tiene y cuándo volverá a jugar? / Colprensa

Millonarios continúa con paso firme. El cuadro capitalino sumó su tercera victoria consecutiva, luego de imponerse por 2-0 sobre Cúcuta Deportivo en la décima fecha de la Liga Colombiana 2026-I.

Los albiazules triunfaron gracias a las anotaciones de Rodrigo Contreras (56′), quien se mete cada vez más en el corazón de la hinchada, y Beckham Castro (85′). Tantos que le permiten al equipo acercarse al grupo de los ocho e ilusionarse así con la clasificación a las finales semestrales.

Luego del partido, el entrenador Fabián Bustos compareció en rueda de prensa. En medio de la charla, el entrenador argentino dio detalles sobre la situación médica de Radamel Falcao García, que fue convocado para el partido de Copa Sudamericana frente a Nacional, pero en el duelo del pasado lunes no estuvo en lista.

¿Qué lesión tiene Falcao en Millonarios?

Fabián Bustos confirmó ante los medios de comunicación que Falcao presenta “una pequeña distensión” muscular y por tal motivo se tomó la determinación de no convocarlo para el duelo ante Cúcuta. Ahora bien, el estratega reconoció también que “no es una lesión grande” y es en una zona diferente del cuerpo a la que le venía molestando.

“A Radamel lo necesitamos y si estuviera para jugar, seguramente estaría. Hizo un esfuerzo enorme para ponerse bien y llegar al partido del miércoles pasado (ante Nacional)... En ese esfuerzo al ser tan profesional, porque quería estar y sumar al grupo para dar minutos de calidad cuando le tocara, hizo un esfuerzo y se resinitó”, declaró inicialmente el argentino.

Y complementó con detalles de la lesión del Tigre: “No hay nada raro. Salieron unas imágenes en donde salió que tiene una pequeña distensión, pero no en el mismo lugar en donde tuvo la última lesión”.

¿Cuándo volverá a jugar Falcao en Millonarios?

Por otro lado, Fabián Bustos declaró que al no ser una lesión de gravedad, Falcao podrá regresar en una semana a competencia con Millonarios. Si bien se perdería el compromiso ante Chicó en Tunja, estaría más que listo para el clásico liguero contra Atlético Nacional (martes 16 de marzo).

“No es una lesión grande, no es complicada, pero seguramente no lo tendremos entre 7-10 días. Apenas esté para jugar, apoyará y sumará con los chicos”, comentó el director técnico.

Bustos incluso reveló que el Tigre viajó a Medellín para el duelo por Copa Sudamericana “sabiendo que no iba a entrar”, debido a la lesión. Aún así, el experimentado delantero “quería estar a la par de los compañeros para apoyar y empujar”. “Son esos líderes como Macka, Andrés (Llinás) o Jorge (Arias) que siempre quieren sumar desde donde les toque”, concluyó.

Vea acá la rueda de prensa completa de Fabián Bustos