Dayro Moreno se sigue distanciando de Falcao en tabla histórica de goleadores: Así va el mano a mano

Dayro Moreno continúa agrandando su legado en el fútbol colombiano. El atacante tolimense volvió a marcar en la victoria 0-2 frente a Deportivo Cali, por la jornada 10 de la Liga BetPlay.

El gol llegó del tolimense desde el punto penalti y le permitió alcanzar las 173 anotaciones en el equipo de Manizales, superando así las 171 que registró el histórico delantero argentino Sergio Galván Rey durante la primera década de los años 2000.

Le puede interesar: Video: Ángel Barajas ganó medalla de oro en Copa Mundo de Gimnasia

Con este registro, el tolimense suma 380 goles en su carrera profesional, ampliando su ventaja frente a otros referentes del gol colombiano. Actualmente, le saca 23 goles de diferencia a Radamel Falcao García y 34 al atacante Carlos Bacca.

El Tigre podría recortar distancia el próximo lunes 9 de marzo, cuando Millonarios enfrente a Cúcuta Deportivo por la fecha 10 del campeonato.

Por su parte, Dayro Moreno volverá a tener acción con Once Caldas el viernes 13 de marzo, cuando el equipo de Manizales reciba a Deportivo Pasto en el estadio Estadio Palogrande.

Le puede interesar: Camila Osorio logró triunfo heroico ante Top 20 del mundo y avanzó a tercera fase del Indian Wells

Así va la tabla de goleadores históricos colombianos