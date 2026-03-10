“Qué escándalo cuando les doy día libre y se van a discoteca. El día libre es para desahogarse”, Hernán Darío Herrera / Colprensa

En diálogo con el MorninGol de AS, Hernán Darío Herrera se refirió a las críticas que reciben Dayro Moreno y algunos jugadores del Once Caldas por lo que hacen durante sus tiempos libres, especialmente cuando salen de fiesta.

Para el reconocido estratega, las jornadas de descanso son justamente para que el fubtolista pueda “desahogarse” del estrés de la semana y en dicho sentido “es problema de ellos” si se ponen a tomar alcohol, bailar o cualquier otra actividad mal vista para la opinión pública.

“Cuando yo les doy día libre a los jugadores, qué escándalo porque se fueron a una discoteca o no sé, pero es el día libre de ellos y yo qué voy a hacer. El día libre es para ellos desahogarse, estar en familia, a discoteca o no sé dónde. Es problema de ellos", empezó diciendo el estratega antioqueño.

Y complementó al respecto: “Tienen un día para relajarse, pero ya la parte física y de trabajo no deberían tener problema en trabajar. Somos gente que estamos en boca de todo el mundo, entonces nos ven en cualquier lado y ya nos ven borrachos”.

Hernán Darío Herrera habló sobre Dayro Moreno

El Arriero, como se lo apoda, se refirió también a la relación que mantiene con Dayro Moreno, el capitán y goleador de su equipo.

“Dayro sí me obedece. Hay una buena comunicación con él, manejarlo es fácil, por lo menos para mí, no sé con otros... Yo tengo la ventaja de que fui jugador y sé cómo es la cosa. Sé cuando están aburridos, cuando están contentos, cuando quieren o no jugar, los puedo manejar. Todo lo que ha hecho Dayro, los últimos 80 goles, los ha hecho conmigo”, aseveró.

Por otro lado, advirtió que al delantero no se le puede enseñar a hacer goles, siendo el máximo anotador em la historia del país, ni mucho menos enfrentársele. Solo se debe “saberlo llevar”.

“Alguien por ahí vino y dijo que Dayro o yo, y se fue el que dijo yo. Solo es manejarlo, con la gente grande toca así”, recordó el Arriero.

Y complementó: “El entrenador que venga al Once Caldas y diga que le enseñó a trabajar los penales a Dayro es un mentiroso, vende humo. Dayro es Dayro, nadie le ha enseñado porque es una cosa de él. Las jugadas son de los futbolistas”.