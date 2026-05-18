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18 may 2026 Actualizado 02:17

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones de la Liga Femenina: así quedó tras triunfos de Nacional, Millonarios y Santa Fe

Repase cómo se jugará la fecha 12 del campeonato.

Foto: Nacional

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Terminó la fecha 11 de la Liga Femenina, que dejó a Atlético Nacional líder con 27 unidades. El conjunto Verdolaga se impuso a Once Caldas en calidad de local, mientras que en otros resultados Millonarios, Santa Fe, América y Cali.

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La jornada, que inició el pasado viernes 15 de mayo, terminó este domingo con la victoria de América por 2-0 sobre Deportivo Pasto.

Resultados de la fecha 11 de la Liga Femenina

- Bucaramanga 0-1 Internacional Palmira

- Fortaleza 0-3 Millonarios

- Llaneros 0-5 Deportivo Cali

- Real Santander 1-1 Junior

- Nacional 1-0 Once Caldas

- Santa Fe 2-0 Medellín

- Orsomarso 1-2 Internacional Bogotá

- América 2-0 Pasto

Tabla de posiciones

  1. Nacional: 27 Pts (+15)
  2. Deportivo Cali: 26
  3. América: 25 (+9)
  4. Millonarios: 24 (+16)
  5. Internacional de Bogotá: 21 (+7)
  6. Internacional de Palmira: 21
  7. Santa Fe: 19
  8. Medellín: 16
  9. Orsomarso: 12
  10. Llaneros: 12 (-9)
  11. Junior: 10
  12. Fortaleza: 9 (-10)
  13. Bucaramanga: 8
  14. Once Caldas: 5
  15. Real Santander: 5 (-16)
  16. Pasto: 3

¿Cómo se jugará la fecha 12 de la Liga Femenina?

Miércoles 20 de mayo

- Bucaramanga vs. Deportivo Cali / 4:00 p.m.

Viernes 22 de mayo

- Once Caldas vs. Llaneros / 3:00 p.m.

- Junior vs. Fortaleza / 4:30 p.m.

Sábado 23 de mayo

- Internacional Bogotá vs. América / 2:00 p.m.

- Internacional Palmira vs. Santa Fe / 3:00 p.m.

- Millonarios vs. Real Santander / 6:00 p.m.

Domingo 24 de mayo

- Deportivo Pasto vs. Nacional / 3:00 p.m.

- Medellín vs. Orsomarso / 3:30 p.m.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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