Tabla de posiciones de la Liga Femenina: así quedó tras triunfos de Nacional, Millonarios y Santa Fe
Repase cómo se jugará la fecha 12 del campeonato.
Terminó la fecha 11 de la Liga Femenina, que dejó a Atlético Nacional líder con 27 unidades. El conjunto Verdolaga se impuso a Once Caldas en calidad de local, mientras que en otros resultados Millonarios, Santa Fe, América y Cali.
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La jornada, que inició el pasado viernes 15 de mayo, terminó este domingo con la victoria de América por 2-0 sobre Deportivo Pasto.
Resultados de la fecha 11 de la Liga Femenina
- Bucaramanga 0-1 Internacional Palmira
- Fortaleza 0-3 Millonarios
- Llaneros 0-5 Deportivo Cali
- Real Santander 1-1 Junior
- Nacional 1-0 Once Caldas
- Santa Fe 2-0 Medellín
- Orsomarso 1-2 Internacional Bogotá
- América 2-0 Pasto
Tabla de posiciones
- Nacional: 27 Pts (+15)
- Deportivo Cali: 26
- América: 25 (+9)
- Millonarios: 24 (+16)
- Internacional de Bogotá: 21 (+7)
- Internacional de Palmira: 21
- Santa Fe: 19
- Medellín: 16
- Orsomarso: 12
- Llaneros: 12 (-9)
- Junior: 10
- Fortaleza: 9 (-10)
- Bucaramanga: 8
- Once Caldas: 5
- Real Santander: 5 (-16)
- Pasto: 3
¿Cómo se jugará la fecha 12 de la Liga Femenina?
Miércoles 20 de mayo
- Bucaramanga vs. Deportivo Cali / 4:00 p.m.
Viernes 22 de mayo
- Once Caldas vs. Llaneros / 3:00 p.m.
- Junior vs. Fortaleza / 4:30 p.m.
Sábado 23 de mayo
- Internacional Bogotá vs. América / 2:00 p.m.
- Internacional Palmira vs. Santa Fe / 3:00 p.m.
- Millonarios vs. Real Santander / 6:00 p.m.
Domingo 24 de mayo
- Deportivo Pasto vs. Nacional / 3:00 p.m.
- Medellín vs. Orsomarso / 3:30 p.m.