Guzmán sobre la polémica ante Nacional: “Sabía que esto iba a pasar, yo vengo de allá y sé cómo es”

La derrota 1-0 de Deportes Tolima frente a Atlético Nacional dejó una rueda de prensa cargada de polémica, especialmente por las declaraciones del volante Sebastián Guzmán, quien cuestionó indirectamente el arbitraje tras la expulsión de Anderson Angulo y lanzó una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre la hinchada verdolaga.

El exjugador de Nacional aseguró que el desarrollo del partido cambió completamente después de la roja y dejó entender que esperaba una situación así. “No lo podemos controlar nosotros. Incluso le digo, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es. Lastimosamente son cosas que no nos incumben”, expresó Guzmán, visiblemente molesto por lo ocurrido durante el compromiso disputado en Ibagué.

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El mediocampista también resaltó el esfuerzo del equipo pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos. “Queda frustración, dolor, porque creíamos y sentíamos que merecíamos más. Es difícil cuando tienes que luchar contra otras cosas que no puedes controlar”, afirmó. Además, destacó la entrega de sus compañeros: “Aquí ya se juega es con alma, con corazón, nos estamos jugando la gloria”.

Por su parte, el técnico Lucas González también fue crítico con el arbitraje de Andrés Rojas y aseguró que el espectáculo terminó condicionado tras la expulsión. “Analizar el partido es difícil cuando jugamos tanto tiempo con 10”, dijo inicialmente el entrenador, quien luego profundizó en su inconformidad. “Nos quejamos de que el fútbol colombiano no se juega a un ritmo alto y eso pasa como consecuencia de cómo arbitran los árbitros en el torneo local”, señaló.

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El estratega incluso recordó antecedentes con el mismo juez central y confesó que era la primera vez que hablaba públicamente de un árbitro en conferencia. “Es la primera vez en mi carrera que hago mención a un árbitro en una rueda de prensa” , comentó Lucas. Además, agregó: “Yo no puedo parar de pensar en lo que hubiese sido este partido con un árbitro que permite jugar y que no condiciona de esa forma a uno de los dos equipos”.

Más allá de la polémica, González valoró el rendimiento de su equipo ante uno de los ataques más efectivos del campeonato. “Hemos contrarrestado un equipo que hizo 35 goles en el todos contra todos y que venía de hacer nueve goles en dos partidos de semifinal”, destacó el técnico, quien insistió en que la serie sigue abierta y confía en remontar en Medellín.

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El entrenador también habló del desgaste físico y mental que afronta Tolima por la doble competencia, ya que el club viajará a Chile para disputar Copa Libertadores antes del partido de vuelta. “Estamos construyendo el mejor equipo de Colombia y lo digo con el corazón en la mano”, aseguró Lucas, resaltando además el compromiso de sus jugadores pese al calendario exigente.

Finalmente, tras la repercusión de sus declaraciones, Sebastián Guzmán publicó un comunicado en el que ofreció disculpas públicas a Atlético Nacional y aclaró el sentido de sus palabras. “En ningún momento quise insinuar o acusar al club de buscar ayudas externas”, escribió el jugador. Además, explicó que sus comentarios hacían referencia “al peso e historia que tiene una institución tan grande como Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano”.