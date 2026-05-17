Hugo Rodallega rompió el silencio: esto dijo tras no aparecer en la prelista de Selección Colombia / Colprensa

Independiente Santa Fe salvó el empate 1-1 en el cierre del partido ante Junior de Barranquilla y con esto la llave semifinal de la Liga Colombiana 2026-I quedó completamente abierta. Todo se definirá el próximo fin de semana en el Romelio Martínez.

Aunque los atlanticenses comenzaron ganando el encuentro con un autogol de Iván Scarpeta (36′), sobre el cierre del encuentro apareció el tanto salvador de Hugo Rodallega (84′), tras una discutida pena máxima sancionada por el árbitro Wilmar Roldán.

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Rodallega y Marmolejo opinaron sobre la prelista de la Selección Colombia

Finalizado el partido, el capitán Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación en zona mixta. Además del balance del encuentro, el experimentado delantero se refirió a la preconvocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026, lista en la que finalmente no apareció.

Si bien advirtió que respeta por completo la decisión del seleccionador Néstor Lorenzo, admitió también que “siempre me he preparado” para ser tenido en cuenta. “El entrenador es quien decide. Yo en realidad siempre me he preparado y he trabajado fuerte para poder hacer parte de nuestra Selección, pero el que decide es el entrenador. Es totalmente respetable”, sentenció tajantemente.

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El que sí estuvo felz fue Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe y uno de los citados por Lorenzo. El antioqueño confesó que no esperaba el llamado a la selección nacional y sueña con ganarse un puesto, aunque por ahora está centrado en el cierre de temporada con el cuadro cardenal.

“Muy feliz, la verdad no me lo esperaba, pero estar ahí motiva y le da a uno mucha alegría. Esperemos a ver qué pasa... Estamos pensando en Santa Fe. Lo de la Selección, si se da pues gloria a Dios; si no se da, seguimos acá con la ilusión de estar en una nueva final”.

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