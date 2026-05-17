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17 may 2026 Actualizado 17:51

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Liga Colombiana

Reclasificación 2026: Así quedó tras triunfo de Nacional y el empate entre Santa Fe y Junior

Semifinales abiertas, Nacional pegó primero y Santa Fe rescató el empate ante Junior

Jose Luis Rodriguez Pardo

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Atlético Nacional 1-0 Deportes Tolima

Atlético Nacional consiguió una valiosa victoria como visitante frente a Deportes Tolima en un partido intenso y marcado por la expulsión de Anderson Angulo en el primer tiempo. El único gol del compromiso llegó por medio de Alfredo Morelos, quien apareció nuevamente en una instancia definitiva para darle la ventaja parcial al conjunto verdolaga de cara al duelo de vuelta en Medellín.

Santa Fe 1-1 Junior

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla igualaron 1-1 en El Campín en un compromiso muy disputado. El cuadro barranquillero abrió el marcador gracias a un autogol de Scarpeta, mientras que Hugo Rodallega empató para el conjunto cardenal desde el punto penal, dejando la serie completamente abierta para el partido definitivo en Barranquilla.

Tabla de Reclasificación 2026-I

  1. Atlético Nacional: 49 Pts
  2. Junior: 40
  3. Tolima: 37 (+13)
  4. Santa Fe: 34 (+11)
  5. Once Caldas: 34
  6. América: 34 (+10)
  7. Pasto: 34 (+4)
  8. Internacional: 28

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