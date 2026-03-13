MinEducación anuncia más de 9.000 plazas docentes en colegios públicos: requisitos y cómo aplicar

El Ministerio de Educación de Colombia anunció la creación de 9.275 nuevas plazas docentes en colegios oficiales para 2026, una decisión que busca mejorar la estabilidad laboral de quienes se encuentran trabajando bajo la modalidad de contratación por temporal.

Según informó la cartera educativa, la actualización de los nombramientos permitirá que los profesores continúen en sus cargos mientras se organiza el concurso de méritos que definirá la ocupación definitiva de las vacantes.

¿Dónde estarán ubicadas las plazas para docentes?

Las 9.275 vacantes estarán distribuidas en instituciones educativas oficiales de todo el país y será destinadas a la primera infancia y zonas rurales.

Teniendo esto en cuenta, el Ministerio de Educación estableció que 5.404 cargos definitivos se crearán en 89 entidades territoriales para la atención de niños y niñas entre tres y cinco años.

Por otra parte, para educación media hay destinados 2.329 cargos entre los que se destacan: docentes de aula, orientadores escolares y directivos docentes, con énfasis en territorios históricamente excluidos. Además, el fortalecimiento de la formación integral incluirá 915 docentes en artes y 238 en educación física, áreas que buscan potenciar el desarrollo cultural, artístico y el bienestar de los estudiantes en el sistema educativo público.

Requisitos para aplicar a las plazas docentes:

Inicialmente, los nombramientos serán provisionales para los profesores que ya ocupan estos cargos con contratos temporales.

Posteriormente, se abrirá un concurso de méritos para definir la asignación definitiva de los puestos, garantizando transparencia y selección por competencias.

Criterios para postularse al concurso de méritos:

Quienes deseen postularse deberán cumplir con la formación académica, títulos profesionales, experiencia en docencia y evaluaciones de desempeño. También se valorarán publicaciones, investigaciones, capacitaciones y participación en proyectos educativos. Esto con el fin de asegurar que las vacantes sean ocupadas por docentes con la preparación y trayectoria adecuadas para el cargo.

La cartera indica que, los postulantes serán evaluados bajo parámetros establecidos por el Ministerio, que incluyen no solo la calificación académica, sino también el historial de desempeño laboral y la actualización profesional continua.

¿Quiénes podrán participar?

Podrán participar docentes que estén vinculados de manera provisional y luego lo podrá hacer cualquier profesor que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria formal.

Los salarios para este 2026 se definirán según grado y nivel educativo acreditado, con montos base que varían en función de la formación y la experiencia.

Los salarios base irán desde $3.000.000 (tres millones de pesos) y $7.374.130, dependiendo de la posición que se encuentren en el escalafón.

