Suba estrena universidad pública: Estos serán los programas a los que podrá inscribirse desde agosto

El Ministerio de Educación confirmó la llegada de una universidad pública a Suba, una de las localidades más pobladas de Bogotá y según mencionan, la que menos acceso tenía a la educación superior pública cerca de su territorio.

Se trata del Multicampus Universitario de Suba, que abrirá sus puertas desde agosto de este año para dar inicio a las clases confirmadas para cientos de jóvenes que entrarán a estudiar cerca a su casa.

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“El Ministerio de Educación Nacional lideró un proceso de participación territorial inédito en el país, con mesas de trabajo en Suba en las que participaron jóvenes, estudiantes de colegios, familias, líderes comunitarios e instituciones de educación superior”, señala la cartera.

Multicampus Universitario de Suba

Fue el 20 de marzo de 2026 que el Distrito entregó formalmente al Ministerio los predios ubicados en la intersección de la Calle 145 con Carrera 115, y la Universidad Pedagógica Nacional recibió el proyecto en comodato, lo que dio el inicio de la consolidación física y académica de esta institución.

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco -ANIM realizó la primera etapa de construcción, la cual consta de 64 estructuras modulares que suman más de 5.600 metros cuadrados en aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar, con capacidad para 920 estudiantes en simultáneo, lo que totaliza una inversión de cerca de $23.000 millones.

“Las clases del primer semestre comenzarán en el Lote 1, con aproximadamente 3.700 metros cuadrados operativos, mientras que el Lote 2, de cerca de 7.000 metros cuadrados, recibirá módulos adicionales para ampliar la cobertura durante el mismo periodo. La fase definitiva y permanente se desarrollará en el Lote 3, con una inversión superior a $200.000 millones entre 2026 y 2028, garantizada mediante el CONPES 4181 con vigencias futuras”, explicó el Ministerio en su página web.

¿Cómo serán las inscripciones?

Es de destacar que el Multicampus cuenta con varias instituciones que lo conforman, las cuales establecieron un calendario unificado de admisiones, con inscripciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 3 de junio de 2026.

De este modo, el Ministerio de Educación Nacional diseñará una convocatoria centralizada para facilitar el acceso, con prioridad para jóvenes de la localidad.

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Programas del Multicampus Universitario de Suba

Los programas disponibles para el segundo semestre de 2026 son:

Tecnología en Saneamiento Ambiental y Tecnología en Sistematización de Datos por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Matemáticas Aplicadas, Biología y Tecnología en Gestión de Negocios por parte del Colegio Mayor de Cundinamarca

en Gestión de Negocios por parte del Colegio Mayor de Cundinamarca Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Comunitaria y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales por parte de la Universidad Pedagógica Nacional

en Educación Comunitaria y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Programas técnicos profesionales con proyección hacia Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica por parte del Instituto Técnico Central.

Adicionalmente, el Ministerio enfatizó que a futuro se proyecta la vinculación del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital.