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23 may 2026 Actualizado 20:03

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Educación

Icetex anunció becas para maestrías virtuales en universidad de España: cómo aplicar y requisitos

Los programas serán dictados en modalidad virtual y en idioma español.

Becas Icetex / Getty Images - Colprensa

Becas Icetex / Getty Images - Colprensa

Becas Icetex / Getty Images - Colprensa

Laura Rojas@laurarojas2399

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció becas para todos los colombianos que estén interesados en realizar una maestría online en la Universitat Oberta de Catalunya de España.

Desde el 8 de mayo y hasta el 18 de junio, los colombianos podrán inscribirse a través del portal oficial de la entidad.

Puede leer: ICETEX ofrece 150 becas para estudiar maestrías en España: Link y requisitos para aplicar

De acuerdo con la información de esta misma, el curso será dictado en modalidad virtual y en idioma español.

Quienes sean seleccionados, podrán realizar el curso desde el próximo 23 de septiembre de 2026 y culminará el mismo mes del año 2027. Es decir que tiene una duración de un año.

Finalmente, los estudiantes contarán con su debido título oficial de la maestría.

“La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una institución de educación superior española con sede en Barcelona, fundada en 1994, reconocida por el sistema universitario español y adscrita al Espacio Europeo de Educación Superior”, señala el Icetex.

¿A quién van dirigidas las becas?

Según el Icetex, este programa va dirigido a profesionales universitarios colombianos que residan en Colombia y acrediten experiencia profesional.

Requisitos

  • Es de vital importancia que las personas aspirantes cuenten con la solicitud de beca diligenciada a través del formulario habilitado por la UOC en su plataforma de estudios. Acceder al formulario de solicitud de beca de la UOC .
  • La persona debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años. (Sin excepciones).
  • Haber culminado estudios de profesional universitario o pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad educativa competente.
  • Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0, sin aproximaciones.
  • Mínimo 12 meses de experiencia profesional.

Financiación de la beca

El Icetex aclaró que son 150 becas financiadas con el 45 % del valor de la matrícula.

Le puede interesar: ICETEX anuncia becas internacionales del 100 % y virtuales: fecha límite y programas disponibles

Sin embargo, puede consultar más detalles en el portal de Icetex o haciendo clic aquí.

Programas ofrecidos para la beca

Programa
Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible
Máster Universitario de Análisis Económico
Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza
Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Aplicados
Máster Universitario de Bioinformática y Bioestadística
Máster Universitario de Ciberdelincuencia
Máster Universitario de Ciberseguridad y privacidad
Máster Universitario de Ciencia de Datos
Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo
Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización
Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
Máster Universitario de Dirección Financiera
Máster Universitario de Dirección Logística
Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)
Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas Mediante la Tecnología
Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
Máster Universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior
Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
Máster Universitario de Gestión Cultural
Máster Universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
Máster Universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario de Ingeniería Informática
Máster Universitario de Innovación y Transformación digital
Máster Universitario de Marketing Digital
Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo
Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
Máster Universitario de Psicopedagogía
Máster Universitario de Relaciones Internacionales
Máster Universitario de Salud Digital / eHealth
Máster Universitario de Salud Planetaria
Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
Máster Universitario de Traducción y Tecnologías
Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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