Icetex anunció becas para maestrías virtuales en universidad de España: cómo aplicar y requisitos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció becas para todos los colombianos que estén interesados en realizar una maestría online en la Universitat Oberta de Catalunya de España.

Desde el 8 de mayo y hasta el 18 de junio, los colombianos podrán inscribirse a través del portal oficial de la entidad.

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De acuerdo con la información de esta misma, el curso será dictado en modalidad virtual y en idioma español.

Quienes sean seleccionados, podrán realizar el curso desde el próximo 23 de septiembre de 2026 y culminará el mismo mes del año 2027. Es decir que tiene una duración de un año.

Finalmente, los estudiantes contarán con su debido título oficial de la maestría.

“La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una institución de educación superior española con sede en Barcelona, fundada en 1994, reconocida por el sistema universitario español y adscrita al Espacio Europeo de Educación Superior”, señala el Icetex.

¿A quién van dirigidas las becas?

Según el Icetex, este programa va dirigido a profesionales universitarios colombianos que residan en Colombia y acrediten experiencia profesional.

Requisitos

Es de vital importancia que las personas aspirantes cuenten con la solicitud de beca diligenciada a través del formulario habilitado por la UOC en su plataforma de estudios. Acceder al formulario de solicitud de beca de la UOC .

a través del formulario habilitado por la UOC en su plataforma de estudios. Acceder al formulario de solicitud de beca de la UOC . La persona debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años. (Sin excepciones).

(Sin excepciones). Haber culminado estudios de profesional universitario o pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad educativa competente.

Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0, sin aproximaciones.

Mínimo 12 meses de experiencia profesional.

Financiación de la beca

El Icetex aclaró que son 150 becas financiadas con el 45 % del valor de la matrícula.

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Sin embargo, puede consultar más detalles en el portal de Icetex o haciendo clic aquí.

Programas ofrecidos para la beca