Icetex anunció becas para maestrías virtuales en universidad de España: cómo aplicar y requisitos
Los programas serán dictados en modalidad virtual y en idioma español.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció becas para todos los colombianos que estén interesados en realizar una maestría online en la Universitat Oberta de Catalunya de España.
Desde el 8 de mayo y hasta el 18 de junio, los colombianos podrán inscribirse a través del portal oficial de la entidad.
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De acuerdo con la información de esta misma, el curso será dictado en modalidad virtual y en idioma español.
Quienes sean seleccionados, podrán realizar el curso desde el próximo 23 de septiembre de 2026 y culminará el mismo mes del año 2027. Es decir que tiene una duración de un año.
Finalmente, los estudiantes contarán con su debido título oficial de la maestría.
“La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una institución de educación superior española con sede en Barcelona, fundada en 1994, reconocida por el sistema universitario español y adscrita al Espacio Europeo de Educación Superior”, señala el Icetex.
¿A quién van dirigidas las becas?
Según el Icetex, este programa va dirigido a profesionales universitarios colombianos que residan en Colombia y acrediten experiencia profesional.
Requisitos
- Es de vital importancia que las personas aspirantes cuenten con la solicitud de beca diligenciada a través del formulario habilitado por la UOC en su plataforma de estudios. Acceder al formulario de solicitud de beca de la UOC .
- La persona debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años. (Sin excepciones).
- Haber culminado estudios de profesional universitario o pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad educativa competente.
- Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 3.8/5.0, sin aproximaciones.
- Mínimo 12 meses de experiencia profesional.
Financiación de la beca
El Icetex aclaró que son 150 becas financiadas con el 45 % del valor de la matrícula.
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Sin embargo, puede consultar más detalles en el portal de Icetex o haciendo clic aquí.
Programas ofrecidos para la beca
|Programa
|Máster Universitario de Alimentación Saludable y Sostenible
|Máster Universitario de Análisis Económico
|Máster Universitario de Análisis Político y Gobernanza
|Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Aplicados
|Máster Universitario de Bioinformática y Bioestadística
|Máster Universitario de Ciberdelincuencia
|Máster Universitario de Ciberseguridad y privacidad
|Máster Universitario de Ciencia de Datos
|Máster Universitario de Ciudad y Urbanismo
|Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
|Máster Universitario de Derechos Humanos y Globalización
|Máster Universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
|Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje
|Máster Universitario de Dirección Financiera
|Máster Universitario de Dirección Logística
|Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
|Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX)
|Máster Universitario de Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
|Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos
|Máster Universitario de Educación y TIC (eLearning)
|Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas Mediante la Tecnología
|Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad
|Máster Universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior
|Máster Universitario de Filosofía para los Retos Contemporáneos
|Máster Universitario de Gestión Cultural
|Máster Universitario de Historia del Mundo Contemporáneo
|Máster Universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas
|Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación
|Máster Universitario de Ingeniería Informática
|Máster Universitario de Innovación y Transformación digital
|Máster Universitario de Marketing Digital
|Máster Universitario de Mediterráneo Antiguo
|Máster Universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas
|Máster Universitario de Psicopedagogía
|Máster Universitario de Relaciones Internacionales
|Máster Universitario de Salud Digital / eHealth
|Máster Universitario de Salud Planetaria
|Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
|Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social
|Máster Universitario de Traducción y Tecnologías
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...