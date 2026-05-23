Iván Cepeda pierde apoyos: Colombia Renaciente no apoyará ninguna candidatura en primera vuelta

Siguen definiéndose los apoyos políticos de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Esta vez, la noticia viene del partido de izquiera Colombia Renaciente, que anunció este sábado que no apoyaría ninguna candidatura en primera vuelta.

Según señala en el comunciado, la decisión la tomó la Junta Directiva del partido luego de adelanar diálogos y acercamientos que no fueron fructiferos con Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué. Según señaló el partido, la decisión se tomó tras no encontrar compromisos claros, verificables y concretos que vayan con las necesidades de las comunidades y los territorios que ellos representan.

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En ese sentido, Colombia Renaciente hizo un llamado respetuoso y responsable a toda la militancia para que mantengan una posición coherente con lo dicho por el partido, absteniéndoe a promover o respaldar candidaturas con las que no existan acuerdos programáticos serios con el partido.

¿Qué va a pasar en segunda vuelta?

Según indicaron, la idea es que en segunda vuelta se pueda reevaluar la decisión de no apoyar ninguna candidatura, dejando abierta la posibilidad de promover algún acuerdo con el o la candidata más cercana a ellos.

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“Colombia Renaciente seguirá trabajando para que la niñez, las comunidades étnicas, el deporte, el medio ambiente y la movilidad segura ocupen un lugar central en la agenda pública del país. Nuestro interés no es profundizar divisiones, sino contribuir a la construcción de consensos que permitan avanzar hacia una Colombia más justa, incluyente y sostenible”, señaló el presidente del partido.

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