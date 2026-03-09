Este mes ICETEX abrió una convocatoria de créditos para programas técnicos y de formación laboral

EDUCACIÓN

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió una nueva convocatoria de créditos educativos dirigida principalmente a jóvenes de estratos 1 y 2, para financiar programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH).

El presidente de ICETEX, Álvaro Hernán Urquijo Gómez, explicó en Caracol Radio que esta línea de financiación estará abierta hasta el próximo 20 de marzo y busca facilitar el acceso a programas cortos que permitan una rápida inserción en el mercado laboral.

Según el funcionario, la línea ETDH está dirigida a quienes deseen cursar programas técnicos, técnicos laborales, educación continuada o formación por competencias, desde el primer semestre.

“La educación para el trabajo y el desarrollo humano tiene una gran ventaja, y es que los programas son mucho más cortos, por eso les gustan tanto a los jóvenes, porque les permite acceder al mercado laboral de una manera mucho más pronta”, explicó Urquijo en Caracol Radio.

Entre los programas que podrán financiarse están técnico laboral en enfermería, cocina profesional, idiomas, artes, liderazgo y otras formaciones laborales que responden a las necesidades actuales del mercado.

El presidente del ICETEX destacó además que el aprendizaje de una segunda lengua se ha vuelto clave, especialmente tras el crecimiento del turismo en el país.

“El año pasado Colombia tuvo un récord de turistas, casi cuatro millones. Aprender una segunda lengua es muy importante para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral”, señaló.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos e inscribirse en la página oficial de la entidad, en la sección de convocatorias, antes del cierre del proceso el 20 de marzo.

Por otro lado, Urquijo aseguró que los problemas tecnológicos que algunos usuarios reportaron recientemente para realizar pagos ya fueron solucionados.

“Tuvimos una contingencia hace unas semanas, como les pasa a muchas entidades con temas tecnológicos, pero ya está solucionado y las personas pueden realizar sus trámites normalmente”, afirmó.