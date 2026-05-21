El SENA abre 6.000 vacantes en feria nacional por el Día de la Afrocolombianidad

El SENA puso en marcha una Feria Nacional de Empleo y Servicios con más de 6.000 vacantes para comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras por el Día de la Afrocolombianidad.

La jornada se realiza en 33 ciudades del país, como Chocó, Cauca, Córdoba, Amazonas y San Andrés, territorios con alta presencia de población afrodescendiente, y busca fortalecer la inclusión laboral y social de poblaciones que históricamente han enfrentado barreras de acceso al empleo formal.

Desde la Agencia Pública de Empleo del SENA, en Bogotá, voceros de la entidad explicaron que la feria tiene como objetivo acercar los servicios institucionales a las comunidades étnicas.

¿Cómo funciona?

Según Heiner Mosquera, enlace de Asuntos Étnicos del SENA, muchas personas afrodescendientes continúan enfrentando “barreras sistemáticas” que limitan su acceso a oportunidades laborales.

Por eso, además de las vacantes disponibles, la feria ofrece talleres de orientación ocupacional, asesoría para mejorar perfiles profesionales y acompañamiento en procesos de vinculación laboral.

La meta es aumentar las posibilidades de contratación y facilitar el acceso a empleos con condiciones dignas.

A nivel nacional, alrededor de 153 empresas participan en la jornada con ofertas para perfiles operativos, técnicos, tecnólogos y profesionales.

Entre los cargos disponibles hay vacantes para asesores comerciales, personal administrativo, logística, hotelería, turismo, producción, seguridad y servicio al cliente.

¿Qué pasa si no tiene experiencia laboral?

Orientadores de la Agencia Pública de Empleo señalaron que varias empresas están recibiendo hojas de vida de jóvenes que buscan su primera oportunidad de trabajo.

Durante la feria, funcionarios del SENA también compartieron recomendaciones para mejorar las posibilidades de contratación en procesos actuales de selección.

Jennifer Avellaneda, orientadora ocupacional de la entidad, explicó que hoy muchas empresas utilizan sistemas automatizados e inteligencia artificial para filtrar hojas de vida.

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Por eso, recomendó evitar diseños recargados, plantillas con gráficos o formatos elaborados en plataformas visuales. Según explicó, las hojas de vida deben ser simples, en PDF o Word, y contener palabras clave relacionadas directamente con la vacante a la que se aplica.

“Si la vacante pide Excel intermedio o Power BI, esas mismas palabras deben aparecer en la hoja de vida”, explicó la funcionaria. También sugirió eliminar información innecesaria como fotografías o datos personales que ya no son determinantes en muchos procesos de selección.

El SENA también entregó recomendaciones sobre presentación personal para entrevistas laborales, resaltando la importancia de transmitir una imagen organizada y profesional sin exagerar en la formalidad.

La entidad destacó que, en los últimos cuatro años, más de 39.000 personas pertenecientes a población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera han logrado vincularse laboralmente a través de estos espacios y servicios de intermediación.