Ecopetrol abrió becas para estudiar con todos los gastos pagos: conozca cómo aplicar

Ecopetrol a través de su programa Bachilleres Ecopetrol ‘Mario Galán Gómez’, abrió las inscripciones para que los bachilleres estudien en la universidad de su elección, cubriendo el 100% del costo de la matrícula, a su vez que también cubre gastos tales como alimentación, alojamiento, transporte, cursos de inglés y los derechos de grado.

Según la entidad, esta convocatoria tiene como objetivo facilitar la educación superior para estudiantes del sector rural, urbano oficial y zonas donde la compañía realiza sus operaciones.

Esta convocatoria abrió el pasado 2 de marzo y cerrará el 1 de abril del 2026 a las 4:00 de la tarde; la entidad es enfática en que no recibirá postulaciones fuera de los tiempos establecidos.

Estas becas buscan llegar hasta 100 beneficiarios durante este 2026, contemplando los siguientes perfiles para poder ser seleccionado:

Mejor Bachiller de las zonas rurales de cada departamento que postule.

de cada departamento que postule. Mejor Bachiller de las zonas urbanas de cada departamento que postule.

de cada departamento que postule. Mejor Bachiller de las comunidades étnicas que postule.

que postule. Mejor Bachiller de la zona rural de Bogotá que postule.

de Bogotá que postule. Mejor Bachiller de la zona urbana de Bogotá que postule.

de Bogotá que postule. Mejor Bachiller de las zonas (rurales y urbanas) de operaciones de Ecopetrol y de programas de inversión social de la compañía que postule.

Le puede interesar: ¿Qué carreras hay en el SENA para 2026? Lista de programas técnicos y tecnólogos formación virtual

¿Cuáles son los requisitos para poder postularse a las becas de ‘Bachilleres Ecopetrol’?

Estos son los requisitos que estipula la compañía para poder aplicar a las becas del programa ‘Bachilleres Ecopetrol’:

Ser ciudadano colombiano o ciudadana colombiana.

El o la postulante debe haber finalizado sus estudios de educación secundaria en una institución educativa pública , ya sea del sector rural o urbano.

, ya sea del sector rural o urbano. Contar con un resultado mínimo en la Prueba Saber 11, correspondiente al 2025, igual o mayor a 250 puntos .

. Diligenciar el formulario de postulación de manera completa: https://ecopetrol.my.salesforce-sites.com/BachilleresEcopetrol

Presentar un ensayo de máximo 500 palabras en el que describa y argumente por qué merece la beca, destacando sus motivaciones, metas y compromisos académicos. En el texto también podrá, en caso que aplique, mencionar si ha participado en proyectos o actividades que aporten a la convivencia, la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social en su comunidad, explicando brevemente su rol y el impacto generado .

en el que describa y argumente por qué merece la beca, destacando sus motivaciones, metas y compromisos académicos. En el texto también podrá, en caso que aplique, mencionar si ha que aporten a la convivencia, la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social en su comunidad, . Anexar fotografía tipo documento.

También le puede interesar: De cuánto quedan las cuotas mensuales si le prestan $100.000.000 en un banco: análisis financiero

La entidad hace una serie de sugerencias al momento de que los interesados hagan su postulación para las becas, recomendándoles que verifiquen bien los datos puestos en los campos del formulario, ya que lo podrán realizar una sola vez.

Los resultados de la convocatoria se notificarán a los postulantes seleccionados por medio del correo electrónico suministrado por los mismos el 30 de abril del 2026, a partir de las 12:00 de la tarde.

Lea aquí: Subasta de más de 140 obras abrirá la temporada 2026 de La Independencia: Horarios y precios

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: