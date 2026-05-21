¿Qué programas de prácticas ofrece la NASA? Así puede ver cuándo abren convocatoria en 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA), por medio de su portal web oficial, dio a conocer los dos programas principales de prácticas profesionales para estudiantes con los que cuenta la entidad.

Siendo estas las pasantías OSTEM (Oficina de Participación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y las Pathways, espacios donde los postulantes tendrán la oportunidad de trabajar junto a expertos de la entidad y contribuir a misiones reales.

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¿De qué van las prácticas profesionales OSTEM y Pathways ofrecidas por la NASA?

De acuerdo a la información alojada en el portal web oficial de la institución, estos son los parámetros que contempla cada modalidad de sus programas de pasantías.

OSTEM

Las prácticas profesionales en este espacio permitirán a los estudiantes trabajar en proyectos reales de la NASA, experiencias que ayudarán a desarrollar habilidades técnicas y profesionales mientras aprenden de tutores calificados de la institución.

Pathways

Dichas pasantías son de carácter federal, diseñadas para que los aprendices se preparen para iniciar una carrera profesional dentro de la NASA, donde se les dará la oportunidad de rotar por diferentes asignaciones.

Aquí los postulantes, tras concluir sus pasantías, podrán ser contratados directamente como empleados públicos de tiempo completo.

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Es importante señalar que ambas prácticas profesionales son remuneradas y se podrá pasar solicitud hasta el próximo viernes 22 de mayo del 2026, por medio del siguiente enlace:

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¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a las prácticas profesionales de la NASA?

A continuación le dejaremos los requisitos solicitados por la entidad espacial para aplicar a sus dos ofertas académicas:

OSTEM

Objetivo: Aprendizaje a corto plazo basado en proyectos en la NASA

Duración: El semestre de verano dura 10 semanas; los semestres de otoño y primavera duran 15 semanas.

Ser ciudadano estadounidense.

Tener mínimo 16 años de edad.

Tener un promedio de calificaciones mínimo de 3,0 en una escala de 4,0.

Inscripción:

Ser estudiante universitario a tiempo completo o parcial (desde pregrado hasta posgrado) matriculado en un programa que otorgue un certificado o título en una escuela técnica, colegio o universidad acreditada en los Estados Unidos.

Los estudiantes que se hayan graduado de una institución de educación superior pueden solicitar pasantías que se realicen en los tres períodos inmediatamente posteriores a su graduación.

Amplia gama de especializaciones (STEM y otras áreas).

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Pathways

Objetivo: Programa de desarrollo a largo plazo que conduce al empleo federal en Estados Unidos.

Duración: Mínimo 12 semanas; la duración máxima la determina el nivel de estudios.

Ser ciudadano estadounidense .

. Tener mínimo 16 años de edad.

Tener un promedio de calificaciones mínimo de 2,9 en una escala de 4,0.

Requisitos para la inscripción

El estudiante debe estar cursando por un título o certificado y que actualmente esté matriculado o haya sido aceptado para matricularse en una institución educativa acreditada a tiempo parcial como mínimo.

Haber completado al menos 15 horas semestrales o 23 horas trimestrales.

Especializaciones alineadas con las necesidades de personal de la NASA.

Poder trabajar al menos 480 horas antes de completar los requisitos del título/certificado.

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