Subsidio de sostenimiento del Icetex: Monto para el 2026, requisitos para acceder

Al culminar la etapa escolar, muchos jóvenes sueñan con iniciar su carrera profesional en una universidad que les permita desempeñarse en lo que más les gusta mientras adquieren habilidades en distintas áreas.

Sin embargo, los altos costos de las instituciones privadas llegan a ser un gran obstáculo para varios. Es por eso que el Icetex, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, se ha convertido en el salvavidas de muchos.

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Esto, gracias a que otorga créditos educativos a diferentes tasas y plazos con el fin de que los jóvenes colombianos tengan la oportunidad de acceder a una institución de educación superior para formarse académicamente en el área de su interés.

De acuerdo con lo señalado en los artículos 1 y 2 de la Ley 1002 de 2005, y el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1075 de 2015, es una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, y sometida, en lo pertinente, a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Uno de los alivios más reconocidos es el subsidio de sostenimiento. Pero hay quienes tienen la duda de cuánto es, cómo acceder y los requisitos que deben cumplir.

En los últimos días, el Ministerio de Educación, anunció el desembolso de $163.230 millones en subsidios de sostenimiento para beneficiarios del ICETEX.

“Con estos recursos por $163.230 millones provenientes del Presupuesto Nacional de la Nación y gestionados por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se podrán agilizar los desembolsos de los estudiantes para el período académico 2026-1″, afirmaron.

¿Qué es el subsidio de sostenimiento del Icetex?

El subsidio de sostenimiento del Icetex es un auxilio económico que el Gobierno Nacional aprobó para ayudar a resolver los gastos personales que les generan la asistencia a clases a los estudiantes.

De esta manera, el subsidio de sostenimiento se otorga a los beneficiarios de crédito educativo, con la previa validación del cumplimiento de requisitos, al momento de adjudicación del crédito. Posteriormente, el Icetex consulta el documento registrado por el estudiante en las bases de datos oficiales (Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior, Prosperidad Social y Red Unidos).

¿De cuánto es el subsidio de sostenimiento que da el Icetex para 2026?

De acuerdo con lo mencionado en la página del Icetex, este valor es el equivalente a $1.306.119 por semestre, valor que tiene un incremento anual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de sostenimiento del Icetex?

Las personas interesadas en acceder al subsidio de sostenimiento deben acreditar una de las siguientes situaciones:

Ser beneficiario para un crédito de pregrado en algunas de las siguientes líneas:

Tú Eliges 0%, Tú Eliges 25% con tasa subsidiada, Más colombiano que Nunca 10%, Alianzas, Protección Constitucional, Línea Fondo de Garantías Covid-19 y Línea de Financiación Talento en mi Territorio 0% y 10%

Más colombiano que Nunca 10%, Alianzas, Protección Constitucional, Línea Fondo de Garantías Covid-19 y Línea de Financiación Talento en mi Territorio 0% y 10% Estar registrado en la versión IV del Sisbén en los siguientes grupos de clasificación: A, B, hasta C7.

Para solicitar el crédito educativo con beneficios, los aspirantes deben actualizar la información o inscribirse a Sisbén IV. Haga clic aquí (https://www.sisben.gov.co/Paginas/conoce_el_sisben.html) para obtener más información sobre el trámite de inscripción y actualización del Sisbén IV.

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¿Cómo se da la asignación del subsidio de sostenimiento del Icetex?