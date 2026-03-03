Créditos Icetex: nuevas opciones de financiación educativa para programas de pregrado en 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una entidad que otorga créditos educativos a diferentes tasas y plazos con el fin de que los jóvenes colombianos tengan la oportunidad de acceder a una institución de educación superior para formarse académicamente en el área de su preferencia.

Al acceder a un crédito con la entidad, cada semestre o período se realizará el respectivo desembolso de manera directa a la institución, siempre y cuando el estudiante beneficiario realice la renovación de este.

Con este fin, el Icetex, ha creado varias líneas de financiación que ha ido actualizando y cambiando para que los aspirantes tengan mayores opciones de gestionar su carrera económicamente, es por ello, que en sus redes publicó sobre el Plan Impulso Integral y Sostenible 40%

En sus redes sociales, la entidad publicó este mensaje en el que se puede inscribir en los programas:

“Haz realidad tu sueño de estudiar gracias al Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %. Pagas el 40 % de tu crédito mientras estudias y el 60 % restante al graduarte”, indica la publicación:

¿Cómo se puede inscribir a las opciones educativas que brinda el Icetex?

Lo puede hacer por medio de la página oficial del Icetex

Posteriormente vaya a la opción ‘Créditos’

De click en ‘Infórmate y recibe asesoría’

Esto lo llevará a una página con un formulario que deberá diligenciar, solo una vez, allí le darán toda la información necesaria de los créditos de los que dispone la entidad.

Programa Impulso Integral y Sostenible 40%:

Con este programa se pueden financiar programas de administración de empresas, derecho agropecuario, silvicultura, pesca veterinaria, arte, humanidades, ciencias sociales, periodismo e información.

“Pagas el 40% de tu crédito mientras estudias y el restante 60% al graduarte”.

Convocatoria para el segundo semestre:

La entidad también confirmó que la convocatoria correspondiente al periodo 2026-2 iniciará a finales del primer semestre y contará con una mayor capacidad de financiación, en línea con el aumento proyectado de créditos educativos para todo el año.

El ICETEX aclaró que estas medidas buscan fortalecer la continuidad académica de los estudiantes y facilitar opciones de financiación en medio de la alta demanda por acceso a educación superior en el país.

