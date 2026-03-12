ICETEX amplía plazos para solicitar créditos educativos y renovar financiación

Los estudiantes que buscan financiación para iniciar o continuar su formación en educación superior tendrán más tiempo para presentar su solicitud ante el ICETEX. La entidad anunció extender el calendario de varias líneas de crédito con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos y evitar que, quienes aún están completando trámites, queden por fuera del proceso.

Entre las opciones disponibles está el Plan Talento STEM 40 %, dirigido a carreras en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde los beneficiarios pagan el 40 % del crédito durante sus estudios y el 60 % restante después de graduarse. Las solicitudes para esta línea estarán abiertas hasta el 18 de marzo.

Otra de las alternativas es el Plan Impulso Integral y Sostenible 40 %, que financia programas como administración, derecho, ciencias sociales, artes o carreras del sector agropecuario. Para ello, el plazo de solicitud se amplió hasta el 13 de marzo.

También se mantiene disponible el Plan ETDH y Educación Continuada 30 %, enfocado en programas técnicos de educación para el trabajo, diplomados, cursos de certificación o estudios de bilingüismo. En este caso, los estudiantes pagan el 30 % durante su formación y el 70 % restante al finalizar. El plazo para aplicar a esta modalidad irá hasta el 20 de marzo.

Además, quienes buscan continuar su formación académica podrán solicitar créditos para posgrados en Colombia, incluidos programas de especialización, maestría y doctorado, con fecha límite de 18 de marzo.

¿Y para la educación continúa?

La ampliación del calendario también incluye a quienes ya cuentan con financiación del ICETEX. Los estudiantes con créditos vigentes tendrán plazo hasta el 10 de abril para realizar la renovación correspondiente al semestre 2026-1.

El comunicado advierte que este procedimiento es indispensable para que la entidad pueda desembolsar el dinero de la matrícula a las universidades y garantizar que los beneficiarios continúen con sus estudios.

Según la entidad, más de 100.000 estudiantes en todo el país deberán completar este proceso en las próximas semanas. Para hacerlo, deben actualizar su información en la plataforma digital del ICETEX y presentar el formulario de renovación ante su institución de educación superior.