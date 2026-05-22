Doble titulación en universidades públicas Colombia 2026: Lista de universidades y carreras

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional les abre la puerta a aquellas personas que se encuentren interesadas en realizar una doble titulación en Colombia en 2026. Esto gracias al convenio que realizaron las instituciones públicas en 2025 el cual busca potenciar el conocimiento y el perfil de los universitarios en el país.

Esta oportunidad se encuentra actualmente disponible para el segundo semestre de 2026. Conozca aquí cuáles carreras cubre esta alternativa, así como los requisitos mínimos para aplicar y el proceso a realizar por parte del estudiante universitario interesado para ser admitido.

¿Qué carreras cuentan con doble titulación en Colombia para 2026?

Según las palabras de la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad Distrital, la doble titulación está disponible, de manera exclusiva, para los estudiantes universitarios de la carrera de Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Según la página web de la institución universitaria pública, los alumnos de dicho programa de la Universidad Pedagógica Nacional podrán acceder, de forma simultánea, al título de Licenciatura en Educación Infantil cursando el Proyecto Curricular respectivo en la Universidad Distrital.

Fechas para aplicar a la doble titulación en Colombia para 2026

El proceso para aplicar a la alternativa dispuesta por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra activa para el segundo semestre de 2026. El primer paso para iniciar el proceso consta del pago de la inscripción, el cual se encuentra habilitado hasta el martes 26 de mayo.

Dicha inscripción se encuentra disponible a través de la página web de la Universidad Distrital y podrá ser enviado hasta el día en mención. El proceso de registro será llevado y legalizado de manera exclusiva mediante el formulario habilitado por la institución universitaria.

Documentos para aplicar a una doble titulación en Colombia para 2026

Los estudiantes que desean aplicar a esta alternativa educativa deberán contar con los siguientes documentos para hacer efectiva la inscripción a través de las universidades que ofrecen está oportunidad:

Carta de intención en la que el estudiante manifieste su interés en participar en la alternativa estudiantil.

en la que el estudiante manifieste su interés en participar en la alternativa estudiantil. Certificado de notas.

Aval de ingreso al programa de doble titulación acreditado por la Universidad Pedagógica Nacional.

acreditado por la Universidad Pedagógica Nacional. Comprobante de Inscripción.

Según la institución educativa pública, este último papel es el único documento valido para acreditar el registro ante la universidad.

Requisitos para aplicar a una doble titulación en Colombia para 2026

Si un alumno de la Licenciatura en Educación Especial Universidad Pedagógica está interesado en aplicar a una doble titulación el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital es necesario que cumpla una serie de requisitos establecidos por las instituciones educativas, tales como:

Ser estudiante de manera activa en la UPN.

en la UPN. Hasta la fecha cursar al menos 30 créditos en la UPN.

en la UPN. Contar con un promedio superior a 3.8.

Según el reglamento estudiantil, no poseer sanciones disciplinarias o estar bajo el Protocolo de Violencias Basadas en Género.

o estar bajo el Protocolo de Violencias Basadas en Género. No estar en bajo rendimiento académico.

Una vez hecha la inscripción, asistir a una charla informativa organizada por la universidad.

No haber participado en un programa de doble titulación en la Universidad Distrital.

en la Universidad Distrital. Firmar el acta de aceptación y compromiso respecto a las condiciones académicas y administrativas del programa.

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