MinEducación amplía pruebas “Quiero Ser, Quiero Saber”: participarán estudiantes de 3°, 5°, 7° y 9°

El Ministerio de Educación Nacional iniciará entre el 9 y el 27 de marzo la primera aplicación en 2026 de la estrategia de evaluación “Quiero Ser, Quiero Saber”, un programa con el que el Gobierno busca medir y hacer seguimiento al aprendizaje de estudiantes en colegios públicos y privados de Colombia.

La principal novedad para este año es que la evaluación se amplía a más grados escolares. Mientras que en 2025 estaba dirigida únicamente a estudiantes de 5° y 9°, en 2026 también podrán participar alumnos de 3° y 7°, ampliando el alcance de la estrategia dentro del sistema educativo.

Las pruebas evaluarán competencias en Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional, y podrán realizarse tanto en modalidad online como offline a través de la plataforma oficial del programa.

Evaluación educativa para hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes

La estrategia “Quiero Ser, Quiero Saber” busca fortalecer el carácter formativo de la evaluación en los colegios, permitiendo que docentes, estudiantes e instituciones educativas tengan información sobre los avances y dificultades en los procesos de aprendizaje.

A diferencia de otras evaluaciones estandarizadas, estas pruebas no buscan clasificar ni sancionar a los estudiantes, sino ofrecer herramientas pedagógicas que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza dentro de las instituciones educativas.

Los resultados permiten a los colegios identificar fortalezas y debilidades en el aprendizaje, hacer seguimiento al progreso académico durante el año escolar y orientar decisiones pedagógicas que contribuyan al mejoramiento del desempeño estudiantil.

Más de 776.000 estudiantes participaron en la estrategia en 2025

La estrategia tuvo una amplia participación en su edición anterior. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, en 2025 participaron más de 776.800 estudiantes de cerca de 10.000 instituciones educativas oficiales y privadas en todo el país.

Estos resultados permitieron avanzar en la meta de fortalecer la evaluación formativa en miles de establecimientos educativos, mediante el uso pedagógico de los resultados, la retroalimentación a docentes y el seguimiento al aprendizaje de los estudiantes.

Pruebas estarán disponibles en lenguas nativas y lengua de señas

Uno de los elementos que mantiene la estrategia es su enfoque de inclusión lingüística y cultural, con el objetivo de facilitar la participación de estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas.

Las evaluaciones estarán disponibles también en lenguas nativas como wayuunaiki, nasayuwe, kubeo y criollo palenquero. Asimismo, se ofrecerá una versión en Lengua de Señas Colombiana para estudiantes de grados 5° y 9° que deseen participar.

Con estas adaptaciones, el Ministerio de Educación busca garantizar una evaluación que reconozca la diversidad lingüística y cultural presente en el sistema educativo colombiano.

Tres momentos de evaluación durante el año escolar

Para 2026, el Ministerio estableció que las pruebas se desarrollarán en tres momentos del calendario escolar, lo que permitirá hacer seguimiento al proceso educativo de los estudiantes a lo largo del año.

La primera aplicación se realizará entre el 9 y el 27 de marzo, mientras que las siguientes fases están previstas para mitad de año y para el mes de octubre. Este esquema permitirá a los colegios analizar la evolución del aprendizaje de los estudiantes y ajustar las estrategias pedagógicas cuando sea necesario.