ICETEX y la Universidad Europea lanzaron 25 becas para estudiar materias virtuales en España

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), junto con la Universidad Europea, abrió una nueva convocatoria para profesionales colombianos; en esta ocasión son másteres oficiales en la modalidad virtual.

Esta oferta académica ofrece 20 becas que cubren el 60% del costo de la matrícula para diferentes programas de formación como educación, ingeniería, derecho, ciencias sociales, administración, arquitectura, energías renovables, logística, psicología, entre otras.

Además de lo anterior, las entidades también ofrecen 5 becas que cubren hasta el 80% del valor de la matrícula, únicamente para seis programas específicos, como lo son Big Data Analytics, Sistemas Integrados de Gestión, Educación Universitaria, Diseño de Interiores, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica y de la Empresa.

Todos los interesados deben tener en cuenta que esta convocatoria estará abierta hasta las 5:00 de la tarde del próximo 13 de marzo de 2026 y debe realizarse única y exclusivamente en la plataforma oficial del ICETEX.

La Universidad Europea es una institución de educación superior que cuenta con diferentes sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía. Contando con una larga trayectoria en la formación virtual de estudiantes en toda América Latina.

¿Qué duración tendrán los estudios de las becas para las maestrías virtuales ofrecidas por el ICETEX?

Estos programas de formación tienen una duración de 12 meses, que tienen prevista como fecha de inicio de los estudios el 15 de abril del 2026; la entidad hace especial énfasis en que esta formación tendrá titulación oficial en España.

Estas materias serán completamente virtuales y en idioma español.

El proceso de preinscripción será llevado a cabo por el ICETEX, mientras que la selección final será realizada por la Universidad Europea.

¿Cómo aplicar a las becas de las maestrías virtuales de estudios en España del ICETEX?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar para esta convocatoria académica ofrecida por el ICETEX y la Universidad Europea.

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda en el apartado de ‘ becas vigentes ’.

’. Elija la oferta ‘Becas del 50 % para maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales en diferentes áreas CESTE Escuela Internacional de Negocios (España)’

‘Becas del 50 % para maestrías presenciales, semipresenciales y virtuales en diferentes áreas CESTE Escuela Internacional de Negocios (España)’ Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

“Estas convocatorias reflejan nuestro compromiso con la internacionalización de la educación superior y con la ampliación de oportunidades para que más profesionales colombianos accedan a formación de alta calidad, en modalidades flexibles y con importantes apoyos financieros que impactan positivamente su proyecto de vida y el desarrollo del país”, expresó el director del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

