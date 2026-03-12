¿Cómo inscribirse en el fondo emprender SENA y cuánto dinero da? 12 convocatorias abiertas para 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio Fondo Emprender ha compartido las convocatorias disponibles durante 2026 para respaldar nuevos emprendimientos en Colombia.

Para esta convocatoria pueden participar:

Comunidades étnicas

Campesinos

Indígenas

Personas con discapacidad,

Víctimas del conflicto armado,

Hombres y mujeres colombianos mayores de edad, entre otros.

Estos programan estiman una inversión sobre los $282.000 millones de pesos COP destinados a financiar iniciativas productivas de distintos sectores económicos, priorizando aquellas propuestas que dinamicen la economía local, rural y comunitaria.

Aquí, en Caracol Radio, puede consultar las diferentes convocatorias disponibles, qué tipo de población puede aplicar a cada una y cómo apuntarse para aspirar a los incentivos.

Estas son las convocatorias nacionales del Fondo Emprender SENA 2026:

CONVOCATORIA NACIONAL No. 163

Población objetivo: Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros - (NARP).

Recursos asignados: $9.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 30 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 162

Población objetivo: Indígenas, ubicados en todo el territorio nacional ya sea que se presenten de manera individual o de manera asociativa en el sector de la economía popular.

Recursos asignados: $8.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 30 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 161

Población objetivo: Personas en condición de discapacidad (PcD).

Recursos asignados: $5.500.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 30 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 160

Población objetivo: Ciudadanos con planes de negocios en todos los sectores de la economía de los Municipios e Acandí, Unguia, Rio Sucio y Belén de Bajirá en el departamento de Chocó (Chocó, Zona de Paz).

Recursos asignados: $6.800.000.000.

Apertura: 5 de marzo de 2026.

Cierre: 30 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 159

Población objetivo: Víctimas de la violencia por el conflicto armado y/o población vulnerable con planes de negocios en cualquier sector de la economía nacional.

Recursos asignados: $19.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 06 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 158

Público objetivo: Ciudadanos que cuenten con iniciativas productivas, unidades productivas, unidades económicas, modelos o planes de negocios en el sector económico “Artesanías”.

Recursos asignados: $3.100.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 6 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 157

Público objetivo: Municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), por su alta afectación por el conflicto armado, pobreza y cultivos ilícitos, buscando su transformación estructural mediante planeación participativa.

También pueden participar las zonas PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos de Uso Ilícito), que son puntos en los que, de manera voluntaria buscan formas de sostenimiento legales, reemplazando materias como la hoja de coca.

Recursos asignados: $32.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 6 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 156

Público objetivo: Propuestas de economía popular.

Recursos asignados: $14.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 6 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 155

Público objetivo: Jóvenes Emprendedores.

Recursos asignados: $27.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 6 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 154

Público objetivo: Mujeres con planes de negocios en cualquier sector de la economía.

Recursos asignados: $28.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 6 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 153

Público objetivo: Ciudadanos que cuenten con iniciativas productivas, unidades productivas, unidades económicas, modelos o planes de negocios en todos los sectores de la economía que se presenten de forma individual o asociativa.

Recursos asignados: $18.000.000.000 .

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 6 de abril de 2026.

CONVOCATORIA NACIONAL No. 152

Población Objetivo: Campesinos y campesinas que tengan iniciativas en los sectores: Agropecuario, agroindustria, medio ambiente, turismo, artesanías, servicios de comercialización de productos y servicios de los sectores previamente mencionados.

Recursos asignados: $112.000.000.000.

Apertura: 2 de marzo de 2026.

Cierre: 30 de abril de 2026.

¿Cómo participar en las convocatorias del Fondo Emprender SENA 2026?

Si está interesado en alguna de estas convocatorias, deberá contactarse con uno de los Centros de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA o con las unidades externas del Fondo Emprender. Estos le ayudarán a completar la “Ruta Emprendedora” que es el proceso de acompañamiento para rectificar la viabilidad de los proyectos y avanzar el proceso de selección.

Puede contactarlos de forma presencial o virtual (a través del portal www.fondoemprender.com), allí mismo podrá conocer los detalles de cada convocatoria y documentos a entregar.

Le puede interesar: Impuesto predial Bogotá 2026: puntos y bancos autorizados para realizar el pago

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: