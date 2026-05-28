Un muerto y un herido tras la explosión de artefactos en la mina Zijin de Buriticá, Antioquia

Buriticá- Antioquia

El pasado miércoles 27 de mayo se reportó un hecho violento en la mina de la multinacional Zijin Continental Gold del municipio de Buriticá en el Occidente de Antioquia. Allí, dos personas murieron y una segunda quedó heria.

Según la información consultada por Caracol Radio un grupo de trabajadores de la empresa minera estaba realizando labores de retro llenado en la zona de la vereda Higabra. La primera hipótesis que es investigada es que, cuando estaban realizando esta labor fueron atacados con artefactos explosivos que provocó la muerte de un trabajador identificado como Eder Sneyder Alemán Parra, de 29 años y heridas a otro trabajador de 42 años que fue remitido a Medellín. Al parecer, los artefactos lanzados por personas externas.

Este hecho está siendo investigado por las autoridades para determinar qué fue lo que ocurrió realmente, ya que existe otra versión y es que pudo haber sido por manipulación de los mismos, por lo que de manera preliminar las autoridades dejaron las muertes por establecer, aunque las heridas sí son por explosivos.