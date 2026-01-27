Están en búsqueda del nuevo rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín

Medellín

La Institución Universitaria Pascual Bravo abrió la convocatoria para elegir al nuevo rector de esta institución de educación oficial, adscrita al gobierno distrital de Medellín.

Las personas que aspiren a este cargo deben entregar su hoja de vida personalmente en la Secretaría Técnica del Comité de Garantías, ubicada en el segundo piso del Bloque 25 de esta institución.

Además, deben adjuntar a su hoja de vida los documentos que acrediten las calidades exigidas para ocupar el cargo de rector y sus propuestas de gestión.

El horario de recepción de las hojas de vida está establecido entre las ocho de la mañana y las doce del mediodía y entre la una y las cinco de la tarde.

La recepción de la documentación está prevista hasta el viernes, 27 de febrero, a las 12 del mediodía, hora a la que se cierra el plazo de inscripciones.

¿Qué requisitos hay para aspirar a la rectoría?

Según el Acuerdo Directivo 001 de 2026, “para ser rector se requiere: Poseer título de profesional universitario y de posgrado, y cumplir al menos una de las siguientes calidades: Haber sido profesor de tiempo completo o su equivalente por lo menos durante cinco (5) años, tres (3) de los cuales deben acreditarse en funciones de dirección en una institución de educación superior; haber desempeñado, en propiedad, cargos de rector o vicerrector o decano por un tiempo superior a un año y haber ejercido con buen crédito la profesión durante cinco años y poder demostrar que, de estos, por lo menos durante tres años ha ejercido cargos de dirección”.

También, en el Estatuto General de la Institución, se destacan las calidades que debe acreditar cada uno de los aspirantes.

¿Qué otros documentos se requieren?

Para postularse, la institución exige la presentación de los Certificados de Antecedentes Judiciales, de Medidas Correctivas de la Policía, de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría, de Antecedentes Fiscales Persona Natural de la Contraloría, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el de Inhabilidades por Delitos Sexuales de la Policía Nacional.

¿Cómo seguirá el proceso?

Luego del análisis de la documentación, la institución realizará el jueves, 12 de marzo del presente año, la sustentación de las propuestas de gestión ante el Honorable Consejo Directivo y la comunidad institucional.

Al finalizar las presentaciones de los aspirantes, el Consejo Directivo conformará una terna de la cual es elegido el rector.

¿Qué claridades entrega el Acuerdo Directivo?

Este cuerdo 001 del 22 de enero de 2026 explica que el rector será designado para un período de cuatro años, y podrá ser reelegido solo por una vez”.

También indica que, entre el lunes, 2 de marzo, y el martes, 3 de marzo, se hará la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos, por parte del Comité de Garantías.

El miércoles, 4 de marzo, se publicarán los resultados de los aspirantes, en el sitio web institucional, desde las 8 de la mañana. Al día siguiente se abrirá el tiempo necesario para la presentación presencial de reclamaciones frente a la verificación de cumplimiento de requisitos de los aspirantes al cargo de Rector, lo cual se podrá hacer hasta el viernes, 6 de marzo, a las 12 del mediodía.

¿Cuándo será elegido el rector?

Se espera que el jueves, 12 de marzo, se conforme la terna y se designe el rector por parte del Consejo Directivo.