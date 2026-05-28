Cierran 5 locales en La Bayadera de Medellín por venta ilegal de más de 2.000 autopartes

Medellín

En una ofensiva contundente contra las redes dedicadas al hurto y la comercialización ilegal de repuestos de vehículos, la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tomó por sorpresa el sector de La Bayadera, en el centro de la ciudad. El despliegue de seguridad contó con la participación de más de 300 uniformados que ejecutaron de manera simultánea cinco diligencias de allanamiento en puntos clave de esta zona comercial.

Como resultado directo de las intervenciones, las autoridades ordenaron el cierre inmediato de cinco establecimientos comerciales tras verificar que en ellos se acopiaban y vendían piezas de procedencia ilícita. Durante los procedimientos, la fuerza pública inspeccionó minuciosamente talleres y locales con el fin de detectar sistemas de identificación modificados, piezas alteradas y mercancía vinculada a las estructuras delincuenciales que controlan este negocio ilegal.

Más información Mesa de paz urbana anuncia que dejarán de vender drogas en el Parque Bicentenario de Medellín

El balance operativo dejó la captura en flagrancia de una persona por el delito de falsedad marcaria, la recuperación de dos motocicletas que figuraban como hurtadas, y la incautación de un motor junto a más de 2.000 autopartes de dudosa procedencia. Asimismo, los uniformados en terreno realizaron la verificación de antecedentes y seriales a más de 200 vehículos que se encontraban estacionados o transitando por el sector al momento de la redada.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, este golpe estratégico debilita directamente el músculo financiero de las organizaciones criminales dedicadas al robo de carros y motos, generando una afectación económica estimada en cerca de $200 millones de pesos. El capturado y el material incautado quedaron a disposición de la justicia, mientras las agencias de investigación continúan con las pesquisas para identificar y capturar a los demás eslabones de estas redes ilegales.