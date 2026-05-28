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¿Cuánta energía aportará el aumento de la cuota de Hidroituango? Responde el gerente EPM

John Maya, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), conversó con 6AM W acerca de la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de dar vía libre para elevar el nivel máximo del embalse de Hidroituango de los 408 metros sobre el nivel del mar que hay actualmente hasta los 420 metros.

Esta medida de urgencia, según la Anla, fue adoptada con el propósito de blindar el sistema eléctrico en Colombia ante la llegada del Fenómeno de El Niño.

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