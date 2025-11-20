En Medellín habrá doctorado en Ciencia y Tecnología liderado por el ITM y el Pascual Bravo

Medellín, Antioquia

Este nuevo doctorado nace como una apuesta estratégica al servicio de la ciudad y del país, con el propósito de fortalecer la investigación, la formación avanzada y la articulación entre universidad, empresa y Estado.

El doctorado es fruto del trabajo articulado entre los equipos académicos e investigativos del ITM y el Pascual Bravo. Fueron los mismos profesores e investigadores quienes propusieron las temáticas, los contenidos y las líneas de estudio, integrándose de manera natural para consolidar el plan de estudios.

El rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Juan Pablo Arboleda expresó “Y los equipos también de las dos instituciones han ido también interesándose por lo problemático, por los asuntos de interés, han aparecido investigadores, investigadores que trabajan, como nos preguntabas, con temas que tienen que ver con desarrollos empresariales, cómo la ciencia también contribuye a la empresa, al desarrollo del mercado.”

Instituciones de Educación Superior

Actualmente, Colombia cuenta con 305 instituciones de educación superior y solo alrededor de 27 programas similares en áreas cercanas; sin embargo, ninguno coincide con la denominación ni el alcance del nuevo doctorado, lo que lo convierte en un programa único en el país.

A nivel global, un rastreo realizado por los equipos académicos encontró apenas 51 programas con características similares. Esto abre una ventana de oportunidad para recibir estudiantes no solo de Medellín y Colombia, sino también de distintos países interesados en formarse en un distrito que ha sido referente latinoamericano en innovación.

Las inscripciones para el Doctorado en Ciencia y Tecnología están abiertas desde hoy en las páginas oficiales del ITM y del Pascual Bravo. Y se dará inicio a ese doctorado en el próximo semestre es decir al iniciar el otro año.