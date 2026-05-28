Cambian horarios de recolección de basuras en varias comunas de Medellín desde junio

Medellín, Antioquia

A partir del 4, 5 y 6 de junio de 2026, habitantes de varios barrios de las comunas 1, 2, 3 y 4 de Medellín deberán adaptarse a nuevos horarios para sacar los residuos ordinarios.

La medida fue anunciada por Emvarias Grupo EPM y busca disminuir el tiempo que las bolsas permanecen en calles y espacios públicos, además de mejorar la operación del servicio de aseo.

Los cambios aplicarán de manera gradual en sectores específicos de barrios como La Rosa, Moscú 1, Villa Guadalupe, San Nicolás, La Cruz, Bello Oriente, Carpinelo, Versalles 2, Popular y Santo Domingo, entre otros. Algunos sectores pasarán a horarios nocturnos entre las 7:00 y 10:00 de la noche, mientras que otros tendrán jornadas en la madrugada o en horas de la tarde.

Entre las principales modificaciones, Emvarias indicó que barrios como La Rosa, Moscú 1, Villa Guadalupe y San Nicolás deberán sacar los residuos los lunes y jueves entre las 7:00 y las 9:00 de la noche.

En sectores de Manrique, El Pomar, Campo Valdés 2 y Palermo-Puerto Nuevo la disposición será los mismos días, pero entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde.

Para el 5 de junio comenzarán ajustes en sectores de Villa Guadalupe, La Cruz, Bello Oriente, Carpinelo y Versalles 2, mientras que desde el 6 de junio los cambios llegarán a zonas de Popular y Santo Domingo, donde la recolección se realizará miércoles y sábados en franjas de la tarde y la noche.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía para verificar si su sector está incluido dentro de las modificaciones y sacar las bolsas únicamente en los horarios establecidos, con el fin de evitar acumulación de residuos en vía pública. Además, pidió compartir la información con vecinos, comerciantes y líderes comunitarios.