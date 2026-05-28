Denuncian un supuesto plan para atentar contra una hermana y la abogada del líder asesinado ‘Mongo’

Antioquia

Luego de que se conociera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara analizar el caso sobre la presunta omisión del Estado en la protección del líder social asesinado Jaime Gómez y se publicaran las pretensiones del capturado en el caso. Una hermana de Mongo y la abogada de las víctimas habrían conocido un plan para atentar contra ellas.

La denuncia la está haciendo Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de Antioquia, quien manifestó que, con esta situación que es bastante grave, podrían estar pretendiendo silenciar a las personas relacionadas directamente con que la defensa del caso de Jaime Gómez no quede impune.

“Podría existir o, por lo menos, se está fraguando un plan para atentar contra la vida y la integridad de una de las hermanas de Mongo y de su respectiva abogada, toda vez que en las diferentes audiencias ellas han hecho un seguimiento riguroso y han dejado sentadas varias preocupaciones que existen en cuanto al proceso. Entonces, al parecer, que desde una cárcel de la ciudad de Medellín se viene planificando posiblemente un atentado contra la vida e integridad de estas 2 personas”, recalcó el señor Zapata.

Aunque no se tiene certeza de que alias Máximo, la única persona capturada sobre el homicidio de Mongo, sería quien estaría detrás de esta acción, no se descarta, ya que es el judicializado en el caso y es quien ha solicitado dos preacuerdos para rebaja de pena a la fiscalía; uno fue negado y se está a la espera de que la segunda se defina.

“Sí, para nosotros es muy claro que podría existir un alto grado de sistematicidad, de silenciamiento, sobre todo cuando se quiere y cuando se ha avanzado significativamente, por lo menos por parte de las víctimas, en una exigencia clara para que este crimen no quede en la impunidad”, agregó.

Recalca que es necesario y urgente que el Estado y las autoridades adopten medidas de seguridad para estas dos personas que están en un posible riesgo ante este posible plan para atentar contra ellas.