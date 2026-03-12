Medellín y Japón firman alianza para impulsar el desarrollo urbano alrededor del transporte público

Medellín, Antioquia

Con el avance del Metro Ligero de la 80 como uno de los proyectos estratégicos de movilidad más recientes en Medellín, la ciudad dio un nuevo paso en su planificación urbana al concretar una alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el objetivo de promover el desarrollo urbano integral alrededor del transporte público.

Fortalecimiento del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)

Este modelo, que integra vivienda, comercio, empleo, servicios y espacio público en torno a estaciones y corredores masivos, fue formalizado mediante un acuerdo entre la Alcaldía de Medellín, JICA, el Metro de Medellín, la Alcaldía de Bogotá y el Metro de Bogotá. Esta cooperación técnica se extenderá hasta el año 2029.

¿Qué acciones se desarrollarán?

El proyecto contempla asistencia especializada, intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos piloto en zonas estratégicas, destacando el entorno del Metro de la 80 en Medellín.

La directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González Gómez, explicó que este paso es fundamental para la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT):

“Esta alianza es vital porque Medellín avanza hacia un modelo de ciudad más conectado, accesible y organizado alrededor del transporte público, optimizando el uso del suelo y mejorando el acceso a las oportunidades”, señaló la funcionaria.

Asimismo, el acuerdo facilitará la implementación de instrumentos innovadores de gestión y financiación del suelo. El propósito es captar y reinvertir el valor generado por el transporte público en infraestructura urbana, espacio público y el mejoramiento de las áreas aledañas a las estaciones.

Esta iniciativa consolida una visión de planeación sostenible, articulada con la movilidad, la innovación y la gestión urbana de la capital antioqueña.