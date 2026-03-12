Sergio Zapata es el nuevo gerente general de Arena Primavera en Sabaneta, Antioquia

Medellín

Sergio Zapata es el nuevo gerente del Arena Primavera, y tendrá como principal responsabilidad liderar el proceso de estructuración operativo de este recinto de eventos, el desarrollo de alianzas estratégicas y la consolidación de la programación que acompañará la apertura que se tiene prevista en noviembre.

¿Cómo va la obra?

El avance de obra va en el 44 por ciento, ya se ha logrado la construcción del 72 por ciento de los muros internos, los cuales ya están finalizados.

Arena Primavera es el nuevo recinto multipropósito, ubicado en el municipio de Sabaneta, que busca redefinir lo que habitualmente conocemos en el país como escenarios para el entretenimiento en vivo en Colombia.

Experiencia del nuevo gerente

Sergio Zapata, el nuevo Gerente General de Arena Primavera ha participado en proyectos especiales, expansión empresarial y experiencia de usuario para compañías como Grupo Sura, WeWork, Pactia, Grupo Éxito e IDEO.

En esas empresas ha liderado procesos de crecimiento, innovación y transformación organizacional.

Hasta el momento van más de 71 mil horas de trabajo ejecutadas y cerca de 2 mil turnos de empleo generados desde el inicio de su construcción.

¿Qué dice el nuevo gerente?

Sergio Zapata, gerente general de Arena Primavera, dijo sobre este nombramiento que “Me llena de entusiasmo llegar a liderar este proyecto en un momento tan determinante. Antioquia ya es una parada obligatoria para las giras más importantes y nuestros artistas han llevado el talento colombiano al mundo. Arena Primavera nace para ofrecer un escenario que esté a la altura de ese momento cultural y para elevar la experiencia del entretenimiento en vivo en la región”.

La financiación

Cabe recordar que en febrero se anunció que ya logró el cierre de una financiación por 100 mil millones de pesos, para lograr la construcción de este epicentro de cultura y entretenimiento en la región.

Desde el ecosistema BeatHub Entertainment, anunciaron este paso fundamental con el apoyo del banco BBVA para la ejecución de todo este proyecto.

Según explicaron desde las entidades que hacen parte de este proyecto, es un paso fundamental para continuar con la construcción del nuevo epicentro del entretenimiento que estará ubicado en Sabaneta, Antioquia.

¿Qué capacidad tendrá este lugar?

El Arena Primavera tendrá una capacidad de 17 mil asistentes y espera desarrollar 75 eventos al año, buscando consolidarse como uno de los recintos más importantes y modernos del país.

Indicaron desde Arena Primavera que “el recinto aspira a convertirse en una plataforma para el desarrollo cultural, turístico y económico de Antioquia, impulsando la llegada de giras internacionales, el crecimiento de nuevos formatos de entretenimiento y la generación de empleo en la región”.

¿Qué reto inmediato tiene la nueva gerencia?

Mientras sigue ejecutándose la construcción de este escenario, la nueva gerencia comenzará a trabajar en los anuncios que marcarán el camino hacia la apertura y las nuevas alianzas estratégicas.

También, el nuevo gerente, avanzará en los avances técnicos del recinto y los primeros indicios de la programación que dará inicio a su operación, “en lo que promete convertirse en uno de los momentos más esperados para la industria del entretenimiento en Colombia”, indicaron desde Arena Primavera.