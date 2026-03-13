Alcaldía de Medellín anuncia nuevas tecnologías para luchar contra estructuras armadas

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció la implementación de nuevas tecnologías e infraestructura para garantizar la seguridad en la ciudad, con incremento en el número de cámaras, adquisición de drones, antidrones y la construcción de un vertipuerto especial para su operación desde el C5I.

El alcalde de esta ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, explicó que se está reforzando la tecnología para garantizar la seguridad en la ciudad y eso incluye una nueva infraestructura y nuevos equipos que se están adquiriendo.

El mandatario distrital dijo: “Nosotros ya empezamos la construcción del C5I, que es el comando integrado donde van a estar todas las fuerzas y toda la nueva tecnología con inteligencia artificial; estaremos duplicando en los próximos meses el número de cámaras LPR de reconocimiento de placas; viene también el sistema antidrones”.

¿Qué es el C5I?

El nuevo Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía es un nuevo centro tecnológico de seguridad que se construye en Medellín, donde estarán integrados todos los organismos del Estado, integrando inteligencia artificial.

Desde ese lugar se operarán cerca de 4.800 cámaras y drones en tiempo real, buscando mejorar la respuesta contra las actividades ilícitas.

En este proyecto se están invirtiendo cerca de 300 mil millones de pesos, los cuales son financiados con recursos propios de Medellín y no incluye fondos del gobierno nacional.

Este lugar debe comenzar a operar en unos 15 meses, tendrá nueve pisos de infraestructura y en su terraza el vertipuerto con operación de drones de más reciente tecnología al servicio de la prevención de las actividades delictivas.

Según el alcalde de Medellín, la construcción de este lugar va avanzando positivamente: “Ya vamos en un avance de obra superior al 6%. Nosotros vamos a seguir trabajando para eso y en el último piso se construirá el veripuerto para el sistema de drones y antidrones”.

Para el mandatario local, la tecnología juega un papel fundamental en la seguridad de la ciudad y hay que actuar contra las organizaciones criminales que le tomaron ventajas en muchas ocasiones al Estado, alrededor de estos nuevos métodos.

La Cárcel Metropolitana de Medellín

Gracias a la puesta en funcionamiento de esta cárcel, antes de finalizar el primer semestre del 2027, se podrán liberar cerca de 200 agentes de la policía que hoy tienen que vigilar a los sindicados de la ciudad.

A este nuevo centro de reclusión llegarán todos los sindicados, aquellos que hoy están en las diferentes estaciones de policía de la ciudad, una cifra cercana a 1.200 personas, que continuarán con sus procesos judiciales desde la nueva Megacárcel Metropolitana.

Este nuevo centro de reclusión contará con sistemas especiales para garantizar que desde allí los privados de la libertad no puedan ejercer actividades ilícitas: “No van a poder hacer llamadas desde adentro, no van a poder extorsionar, va a haber toda la tecnología, y vamos a liberar además a más de 200 policías que hoy se la pasan cuidando bandidos en las estaciones de policía, cuando debían estar dando seguridad en las calles”, concluyó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.