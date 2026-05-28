Medellín fue escenario del Women Working for the World 2026: protección de la niñez marcó la agenda

Medellín

El foro internacional de la Fundación Juanfe, Women Working for the World (WW4W), regresó a Medellín este 28 de mayo en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con una nueva edición enfocada en la equidad de género y el desarrollo social sostenible.

Con el lema “We change the world, one woman at a time”, el evento reunió a líderes de diferentes sectores en una jornada que combinó temas como el liderazgo femenino, los sistemas de cuidado, la prevención de la violencia sexual e intrafamiliar, el rol de las mujeres como agentes de cambio y gestión social, así como reflexiones sobre las brechas y las oportunidades de transformación existentes.

Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, destacó este espacio como fundamental para el empoderamiento de las mujeres a nivel nacional e internacional, y como motor de transformación social, anunciando la apertura de estos espacios en nuevos países como Panamá y Chile.

Un llamado a la prevención de la explotación sexual infantil en Medellín

Durante la apertura del encuentro, uno de los paneles centrales fue “Prevenir, proteger, reparar: una agenda urgente para la niñez”, en el que participaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; Emilio Puccio, secretario general del intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos de menores; y Marcella Zub, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Allí se abordó la compleja problemática de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de herramientas digitales como las redes sociales y la inteligencia artificial. Sobre este tema, Federico Gutiérrez fue enfático en señalar que Medellín tomó la decisión de no ocultar esta realidad, sino enfrentarla.

“Medellín podía seguir siendo la ciudad del problema o la podíamos convertir en la ciudad que diera la lucha contra el problema. Esa es la gran diferencia”, aseguró el mandatario.

Asimismo aprovechó el espacio para responder a quienes cuestionan que se hable abiertamente del tema, “Hablar del combate contra la explotación sexual no le hace daño a la ciudad; lo que sí le hace daño es no hablar de eso y dejar que el problema continúe”.

Más allá de las acciones contra los agresores, la conversación giró en torno a que existe un trasfondo social profundo que debe abordarse, especialmente desde la protección de la infancia, políticas públicas, herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de las familias.

La mirada desde el sector social

Desde Comfama, Lina María Galeano Valderrama, responsable del equipo de formación de Gerencia Social, explicó que su participación en este espacio responde a un compromiso que va más allá de las mujeres y abarca la transformación de la sociedad en su conjunto.

Galeano señaló que se impulsan iniciativas que buscan que más mujeres lleguen a escenarios de decisión, como el programa Mujeres Líderes, una apuesta que reconoce que habilidades como el cuidado, la escucha y la empatía, históricamente vinculadas a las mujeres, hoy son fundamentales en el liderazgo.

Además, destacó que Comfama ha acompañado este proceso desde sus inicios en Medellín, consolidándose como un aliado constante de la Fundación Juanfe.

Mujeres que transforman realidades

A lo largo del día, la agenda estuvo destinada a charlas, paneles y testimonios que representan el impacto de los diversos liderazgos femeninos.

Desde historias de resiliencia, como la de la presentadora y exmodelo Daniela Álvarez, hasta conversaciones sobre el sector privado, el fútbol femenino, la salud mental y la sostenibilidad, espacios que se integraron para articular el cambio y promover transformaciones sociales.