“Hemos decidido declinar nuestra candidatura y sumarnos a la campaña de Paloma”: Daniel Palacios

El exministro del Interior Daniel Palacios anunció que decidió declinar su aspiración presidencial y aseguró que “es momento de poner a Colombia primero y de tomar una decisión que sume y ayude a unir al país”.

“Por eso hemos tomado la decisión de declinar nuestra aspiración presidencial y adherirnos a la campaña de Paloma Valencia”, confirmó.

También dijo que tiene la fe y la esperanza puesta sobre Valencia, a quien señaló de ser “el mejor chance para derrotar al petrismo”. “Hay que evitar la llegada del heredero de las Farc, Iván Cepeda, y rescatar a Colombia”, añadió.

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¿Qué opina sobre Juan Daniel Oviedo y su candidatura vicepresidencial?

A propósito de la unión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Palacios recordó que tuvo unas diferencias con el exdirector del DANE en el proceso de consolidación de la ‘Gran Consulta por Colombia’, pero que “la unidad no puede ser de dientes para afuera” y que hay que respetar a quienes piensan diferente.

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“Esta semana tuve la oportunidad de hablar y de dialogar varias veces con Paloma Valencia y lo primero en que le insistí fue que para salir con esa gran unión que el país está esperando, con este fenómeno que se ha generado alrededor de la posibilidad de una fórmula Paloma Valencia-Juan Daniel Oviedo, lo responsable con el sentimiento del país, con lo que representaba el espíritu de la ‘Gran Consulta’, era que esa fuera una fórmula vicepresidencial”, aseguró.

Y confesó que, hace unos días, coincidió con Oviedo en un evento en Barranquilla y le dijo que si era el ganador de la coalición lo iba a apoyar. Por esa razón, aseguró que hará cumplir su palabra.

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“Creo que la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo representa ese país que piensa diferente, pero que puede buscar consensos entendiendo que el único enemigo para Colombia son los que están por fuera de la ley, en la criminalidad y ponen en riesgo nuestra democracia”, agregó.

Por último, señaló que esta es la fórmula de la esperanza que le permitirá a Colombia salir adelante.