Caso UNGRD: La plata que se designó para Jericó, ¿llegó o se embolató?

Luego de que 6AM W diera a conocer los billonarios contratos que se vieron comprometidos por el esquema de corrupción que lideró Olmedo López en el desfalco de la UNGRD, sectores políticos han reaccionado al hecho.

Se pudo confirmar que más de un billón de pesos son por cuenta de designaciones hechas para la unidad de gestión del riesgo, trianguladas con intereses políticos de obras que en algunos casos nunca se hicieron, pero se cobraron los anticipos.

David Toro, exalcalde de Jericó, habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, y afirmó que la plata que se designó para Jericó sí se invirtió. “Hubo un contrato que está cerca de los 17 mil millones de pesos que fue tramitado finalizando el año 2023 y ejecutado en el año 2024″.

Sin embargo, 6AM W recibió información que señala que la firma Caliza, que fue la que se llevó el contrato, termina estando vinculada con políticos del departamento de Antioquia.

“Nosotros hicimos todo el trámite legal, la Alcaldía cumplió con todos los documentos legales en el periodo de nosotros, finalizando el 2023″, dijo.

De este modo, agregó que de ahí para adelante no sabe qué más pasó con el contrato. “Entrar a juzgar lo que no conozco no va, no puedo”.

Finalmente, fue enfático en mencionar que en el 2023 les anunciaron una designación de 47.000 millones de pesos, pero al final, en el mes de octubre, “dijeron que eran 17.000 pesos porque era un primer contrato, con eso la obra sí se hizo, pero de ahí para adelante no sé”.